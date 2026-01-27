Für Learner Tien war dieser Abend ein besonderer. Noch nie hatte der erst 20 Jahre alte Amerikaner aus Irvine, Kalifornien, ein Viertelfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turniere erreicht. Er war zudem an diesem Dienstag bei den Australian Open der jüngste Spieler seit elf Jahren, der die Runde der letzten Acht bestreiten durfte. Dankbar war er dafür, das betonte er. Aber nach der Partie galt für ihn: Auch er ist nun Mitglied im Klub jener linkshändigen Profis, die diesen Alexander Zverev verfluchen dürften. Linkshänder, so die Erkenntnis seit Langem, gewinnen gegen den 28 Jahre alten Deutschen nichts.
Australian OpenZverev ist jetzt der Chef auf dem Platz
Lesezeit: 4 Min.
Der Deutsche bezwingt im Viertelfinale das große Talent Learner Tien und ist nur zwei Siege vom ersten Grand-Slam-Titel entfernt. Das Problem: Die härtesten Gegner in Melbourne warten jetzt auf ihn.
Von Gerald Kleffmann
Zverev-Gegner Learner Tien:Das spektakuläre Talent, das kaum einer kennt
Learner Tien, der kommende Gegner von Alexander Zverev, ist erst 20 Jahre alt, aber hat sich schon in die Tennisweltspitze gespielt. Hinter seinem Erfolg stehen der frühere Champion Michael Chang – und ein Agent aus Karlsruhe.
Lesen Sie mehr zum Thema