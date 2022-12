Nach sieben Monaten Pause gibt Olympiasieger Alexander Zverev sein Comeback auf dem Tenniscourt. Der frühere Weltranglistenzweite aus Hamburg spielt von Donnerstag an beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien, das Showturnier nahe Riad ist der erste Schritt auf seinem langen Weg zurück auf die ATP-Tour. "Ich bin glücklich, dass ich nach meiner Verletzung endlich wieder auf dem Platz stehen werde", sagte Zverev. Der 25-Jährige war nach seiner schweren Knöchelverletzung im Halbfinale der French Open im Juni operiert worden. Zuletzt setzte ihm ein Knochenödem zu, im November fing er sich Corona ein. Er könne natürlich "nicht sofort" sein "bestes Tennis" spielen, sagte Zverev, der im ATP-Ranking während seiner Pause auf Platz zwölf abgerutscht ist. Der Sieger des Hartplatzturniers erhält ein Preisgeld von einer Million Dollar, Spieler, die im Achtelfinale ausscheiden, treten anschließend in einer Doppelkonkurrenz an. Neben Zverev sind unter anderem auch der Grieche Stefanos Tsitsipas, der frühere Weltranglistenerste Daniil Medwedew aus Russland und der Österreicher Dominic Thiem dabei.