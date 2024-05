Bereits in der ersten Runde der French Open trifft Alexander Zverev auf Rafael Nadal. Das ergab die Auslosung in Paris. Tennis-Olympiasieger Zverev ist in Roland Garros die Nummer vier der Setzliste, er hat erst am Sonntag das Sandplatzturnier in Rom gewonnen. Der 14-malige French-Open-Sieger Nadal gehört nach zahlreichen Verletzungen nicht zu den Gesetzten.