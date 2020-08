Beim ersten Grand-Slam-Turnier nach der Corona-Pause trifft der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev in der ersten Runde auf den früheren Wimbledon- und US-Open-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika. Angelique Kerber wird laut Auslosung bei ihrem Comeback gegen die Australierin Ajla Tomljanovic antreten. Die US Open beginnen am Montag in New York.