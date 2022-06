Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den French Open das Endspiel auf dramatische Weise verpasst. Der 25 Jahre alte Weltranglistendritte aus Hamburg musste im Halbfinale gegen den spanischen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 aufgeben, nachdem er extrem schmerzhaft umgeknickt war.

Zverev schrie laut auf und blieb auf dem Boden liegen. Er wurde im Rollstuhl vom Platz gefahren. "Der kommt nicht wieder", sagte sein Bruder Mischa als TV-Experte bei Eurosport da bereits geschockt. Wenig später kam Zverev begleitet von Nadal an Krücken zurück auf den Centre Court, umarmte Nadal und gab auf. Was für ein bitteres Ende einer großartigen Partie mit unzähligen Wendungen. Zverev hatte Nadal zuvor einen Mega-Fight geboten und den Sandplatz-König von Paris immer wieder arg in Bedrängnis gebracht. Allerdings konnte die deutsche Nummer eins viele Chancen nicht nutzen. So schaffte es Nadal wieder einmal ins Finale der French Open.

Zverev, der auch im vergangenen Jahr das Halbfinale in Paris erreicht hatte, wartet damit weiter auf den zweiten Finaleinzug seiner Karriere bei einem Majorturnier. Dies gelang ihm bislang einzig bei den US Open 2020, bei denen er den Titel knapp verpasste.

Rekordsieger Nadal peilt dagegen in Roland Garros seinen 14. Titel an. Er trifft im Endspiel am Sonntag als Favorit auf den Norweger Casper Ruud oder Marin Cilic aus Kroatien.

"Es ist sehr schwer und sehr traurig für ihn. Er hat ein unglaubliches Turnier gespielt", sagte Nadal über Zverev. "Ich bin mir sicher, dass er nicht nur ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird. Ich wünsche ihm nur das Beste." Zverev weinen zu sehen, sei ein sehr schwerer Moment, betonte Nadal.