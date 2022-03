Olympiasieger Alexander Zverev eröffnet am Freitag die Davis-Cup-Partie zwischen Brasilien und Deutschland. Die deutsche Nummer eins trifft im Auftakteinzel ab 20 Uhr deutscher Zeit auf den Brasilianer Thiago Wild. Danach stehen sich Jan-Lennard Struff und die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro gegenüber. Zverev hatte sich erst kurzfristig entschieden, in Rio de Janeiro dabei zu sein. Nach den Negativschlagzeilen wegen seiner Disqualifikation beim ATP-Turnier in Mexiko geht es für Zverev auch darum, sein Image wieder aufzupolieren. In Acapulco hatte Zverev nach einem verlorenen Doppel mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen.