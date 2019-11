Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat zum Auftakt der ATP-Finals in London eine starke Leistung geboten. Gegen Rafael Nadal, den Ersten der Tennis-Weltrangliste, setzte sich der 22-Jährige am Montagabend 6:2, 6:4 durch. Für Zverev war es im sechsten Duell mit dem 19-maligen Grand-Slam-Champion der erste Sieg. Damit hat er vor seinen weiteren Vorrundenspielen gegen Griechenlands Jungstar Stefanos Tsitsipas und den Russen Daniil Medwedew am Mittwoch und Freitag gute Chancen auf das Weiterkommen. Die beiden Erstplatzierten der Gruppe erreichen das Halbfinale bei dem Elite-Turnier der acht Saisonbesten. Zverev erwischte den besseren Start, der erste Satz war letztlich eine klare Angelegenheit für den Deutschen. Auch in Durchgang zwei nahm Zverev Nadal direkt dessen Service ab, ließ keinen einzigen Breakball zu und durfte nach 1:24 Stunden verdient jubeln.