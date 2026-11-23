Elgin Khoeblal hat kein leichtes Jahr hinter sich. Ein paar Halbfinalteilnahmen bei kleineren ITF-Turnieren in Rovinj und Kursumlijska Banja reichten nicht aus, um die Position in der Weltrangliste zu halten, die den Niederländer in der vergangenen Saison kurzzeitig ein klein wenig berühmt gemacht hatte. Khoeblal konnte mit den ITF-Ergebnissen keinen Boden gut machen auf Alexander Zverev , an dem er im vergangenen Jahr noch „nah“ dran gewesen war: Eine frappierende Statistik hatte im November des Vorjahres die Runde gemacht, als Momentaufnahme der Weltrangliste.

Auf Platz drei stand am 10. November 2025 Alexander Zverev mit 4960 Punkten, 5040 Punkte hinter Carlos Alcaraz auf Platz zwei und 6090 Punkte hinter Jannik Sinner auf Platz eins. Auf Platz 1000 der Weltrangliste stand unterdessen Elgin Khoeblal mit 15 Punkten, woraus sich die folgende Rechnung ergab: Zverev war als drittbester Tennisspieler der Welt näher an der Nummer 1000 der Weltrangliste als am Duo an der Spitze.

Tennis : Alexander Zverevs vergeblicher Kampf Im Endspiel der ATP Finals muss sich die Nummer eins der Weltrangliste trotz eines bemerkenswerten Comebacks dem Spanier Carlos Alcaraz beugen. Zverev wird von Fußproblemen geplagt. SZ Plus Von Felix Haselsteiner ...

Ein weiteres Mal lässt sich an dieser Stelle das Fazit ziehen, dass Alexander Zverev beeindruckende Leistungen vollbracht hat in den vergangenen zwölf Monaten. Seine zwei Grand-Slam-Titel in Paris und New York stechen hervor, bei allen vier großen Turnieren erreichte er mindestens das Halbfinale. 10 350 Punkte in der Weltrangliste zum Jahresende sind diesmal 10 331 Punkte Distanz zwischen der klaren Nummer eins und der Nummer 1000. Bleibt aber die Frage: Warum sah Alexander Zverev am Sonntagabend erneut die Zeit gekommen, in eigener Sache das Wort zu ergreifen?

Wie sein eigener Anwalt sprach er in den finalen Minuten der Pressekonferenz nach dem verlorenen Finale in Turin: „Was ich dieses Jahr geleistet habe, war eines der mental stärksten Jahre, die wir jemals im Tennis gesehen haben“, sagte Zverev, es folgte ein Monolog: „Ganz ehrlich: Jannik (Sinner) verliert in Paris, Carlos (Alcaraz) verliert bei den US Open – dann versuch mal bei dir zu bleiben. Versuch mal, dein Tennis genauso konsequent runterzuspielen. Ich glaube, das haben einige probiert und einige nicht geschafft. Ich meine, jeder hätte die Chance nutzen können. Jeder hatte dieselbe Chance. Ich finde, dass ich sie relativ souverän – vor allem in New York sehr souverän – genutzt habe. Ich muss mir dafür selber ein bisschen Credit geben. Ich habe von allen Spielern die beste Saison gehabt.“

Zweimal zeigte Alcaraz Zverev in diesem Jahr die Grenzen auf

Die Belege für diese Worte hatte Zverev in den Tagen zuvor geliefert, als er der Gruppe von Spielern noch einmal begegnete, die er in seiner Rede mit „jeder“ ansprach: Jene Spieler, die allesamt unter den besten Zehn der Weltrangliste standen, waren chancenlos. Weder Rafael Jódar noch Ben Shelton und Arthur Fils konnten ihm in der Gruppenphase der ATP Finals gefährlich werden, Zverev begegnete ihnen mit einer Mischung aus Wucht, Präzision und Konzentration. Nicht einmal Daniil Medwedew konnte sich gegen Zverev im Halbfinale überhaupt eine Breakchance erarbeiten, so deutlich war die Distanz zum Rest der Welt. Medwedew, der seit Jugendzeiten gegen Zverev spielt, präsentierte seine eigene These zum Aufstieg des Deutschen. Es sei weder Aufschlag noch Vorhand oder Rückhand, die Zverev in diesem Jahr verbessert habe: „Ich habe das Gefühl, dass er einfach beständiger geworden ist und keine Spiele mehr verliert, bei denen er eigentlich nicht verlieren dürfte.“

Das führt zum Finale von Turin am Sonntag und zu der Erkenntnis, dass Zverev trotz seines derzeitigen Status als Nummer eins in Wahrheit wohl weiterhin ein Zwischenspieler ist: einer, der gegen die meisten Konkurrenten Spiele gewinnt, die er gewinnen sollte. Und der doch immer wieder an seine Grenzen stößt.

Carlos Alcaraz holt sich am Ende eines schwierigen Jahres den Titel bei den ATP Finals. Foto: Valerio Pennicino/Getty Images

Das 2:6, 6:7 (7) gegen Carlos Alcaraz in Turin war vor allem gegen Ende des zweiten Satzes ein enges Tennismatch, unter widrigen körperlichen Bedingungen. Zverev berichtete von wiederkehrenden Schmerzen an jenem Knöchel, an dem er sich bei den French Open 2022 schwer verletzt hatte und die seine Aufschlagbewegung deutlich einschränken würden. Doch Zverev musste auch einsehen, dass ihm gegenüber ein Spieler stand, der selbst mit einem Tape am lädierten Oberschenkel und einem Tape am Knie antrat – und den Aufschlag des Deutschen so leicht dechiffrierte, dass er zu vier Breaks kam.

Kein Zufall war das, davon berichtete Alcaraz nachher offen. Er erzählte in seiner Pressekonferenz von der Vorbereitung, von einem Fokus auf den Return: Beim Einspielen ließ der Spanier seinen Hittingpartner aus dem Feld aufschlagen, um die Wucht von Zverev zu simulieren. Und im engen Tiebreak im zweiten Satz, in dem der Spanier drei Satzbälle abwehrte, erinnerte sich Alcaraz an ein Training mit Zverev, dessen gesamtes Repertoire er in- und auswendig zu kennen scheint: „Wir haben am Wochenbeginn trainiert und zwei wirklich gute Tiebreaks gespielt. Ich war in beiden hinten und habe beide noch gewonnen, und ich habe darauf vertraut, dass das wieder passieren wird.“

„Jeder von uns ist überzeugt davon, dass er die Nummer eins ist“, sagt Alcaraz über Zverev

Nur wenige Monate nach der Rückkehr von einer schwierigen Verletzung am Handgelenk hat Alcaraz bereits wieder das Urvertrauen in die eigenen Stärken zurückgewonnen. Dank einer beeindruckenden Herbstserie mit vier Turniersiegen in Tokio, Wien, Paris und nun erstmals Turin: Als erst vierter (und mit 23 Jahren jüngster) Spieler in der Tennisgeschichte (nach Andre Agassi, Roger Federer und Novak Djokovic) gewann er nun zusätzlich zu allen vier Grand-Slam-Titeln auch den Titel beim Finalturnier. Alcaraz ist der Spieler, der Zverev zum Jahresstart und zum Jahresende zweimal die Grenzen aufzeigte, mit einem Halbfinalsieg bei den Australian Open und einem Finalsieg in Turin. Weshalb es so wirkt, als wäre seine Regentschaft nur für einige Monate unterbrochen gewesen.

„Jeder von uns ist überzeugt davon, dass er die Nummer eins ist“, sagte Alcaraz später auf die Frage, ob er denn derzeit der weltweit beste Spieler sei: „Dieses Selbstvertrauen zu haben, ist unheimlich wichtig.“ Auch wenn er einschränkend anfügte: „Derzeit steht Sascha an der Spitze der Rangliste, und dafür müssen wir ihm den verdienten Credit geben.“

Zverev wird seine offizielle Position ins neue Jahr mitnehmen. In Australien ist er nominell der Gejagte und Alcaraz sein Jäger – wobei der dazu passende Vergleich aus der Tierwelt in diesem Fall nicht die Jagd von Gepard und Gazelle ist, sondern eher ein Aufeinandertreffen von Gepard und Löwe. In Abwesenheit von Jannik Sinner allerdings, der am Montag laut italienischen Medien zu einer Operation nach Finnland reiste und womöglich noch länger ausfallen wird, findet sich Zverev immerhin in einem Duell mit Alcaraz wieder. Jenem Spieler, der ihn zwingt, nach jener Form von Perfektion zu streben, die ihm am Sonntag in Turin aus mehreren Gründen fehlte.

„Um ihn zu schlagen, muss man nicht bei 100 Prozent, sondern bei 110 Prozent sein“, sagte Zverev. Er wird diese Herausforderung annehmen, was bleibt ihm auch sonst übrig. Den Rest der Welt, von Shelton und Medwedew bis zu Elgin Khoeblal, hat Zverev 2026 distanziert. Ein Sieg in einem großen Match gegen Alcaraz allerdings ist der beste und vielleicht einzige Weg, um in Zukunft keine Verteidigungsreden halten zu müssen.