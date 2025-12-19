Zum Hauptinhalt springen

MeinungAlcaraz und FerreroDie Ohnmacht des Tennistrainers

Portrait undefined Gerald Kleffmann

Kommentar von Gerald Kleffmann

Lesezeit: 2 Min.

Überraschende Trennung: Carlos Alcaraz (rechts) gewann mit seinem früheren Trainer Juan Carlos Ferrero sechs Grand-Slam-Titel, hier feiern beide bei den French Open im vergangenen Juni.
Der Fall Alcaraz zeigt erneut, wie schwer es Trainer im Tennis haben – weil sie zumeist ein ganzes Umfeld des Spielers mitcoachen müssen. Viele Karrieren sind nach wie vor Familiengeschichten.

Im Juli 2018 hatte sich Angelique Kerber ihren größten Traum erfüllt. Sie gewann den Tennisklassiker in Wimbledon. Ihr dritter Grand-Slam-Triumph war insofern überraschend, als die damals 30-Jährige 2017 noch Weltranglisten-21. gewesen war. Ihrem Trainer Wim Fissette nutzte das wenig. Im Oktober war der Belgier weg. Gefeuert.

Sportbuch: über Tennisprofi Carlos Alcaraz
:Der Mann, der alle mitreißt

Carlos Alcaraz hat keine geschundene Kindheit, eine liebe Familie, kaum Ecken und Kanten – und ist die größte Attraktion im Profitennis. Wie erlangte er diese Strahlkraft? Der Journalist Mark Hodgkinson begibt sich auf Spurensuche.

Von Gerald Kleffmann

