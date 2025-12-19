Im Juli 2018 hatte sich Angelique Kerber ihren größten Traum erfüllt. Sie gewann den Tennisklassiker in Wimbledon. Ihr dritter Grand-Slam-Triumph war insofern überraschend, als die damals 30-Jährige 2017 noch Weltranglisten-21. gewesen war. Ihrem Trainer Wim Fissette nutzte das wenig. Im Oktober war der Belgier weg. Gefeuert.