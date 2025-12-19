Im Juli 2018 hatte sich Angelique Kerber ihren größten Traum erfüllt. Sie gewann den Tennisklassiker in Wimbledon. Ihr dritter Grand-Slam-Triumph war insofern überraschend, als die damals 30-Jährige 2017 noch Weltranglisten-21. gewesen war. Ihrem Trainer Wim Fissette nutzte das wenig. Im Oktober war der Belgier weg. Gefeuert.
MeinungAlcaraz und FerreroDie Ohnmacht des Tennistrainers
Kommentar von Gerald Kleffmann
Lesezeit: 2 Min.
Der Fall Alcaraz zeigt erneut, wie schwer es Trainer im Tennis haben – weil sie zumeist ein ganzes Umfeld des Spielers mitcoachen müssen. Viele Karrieren sind nach wie vor Familiengeschichten.
Sportbuch: über Tennisprofi Carlos Alcaraz:Der Mann, der alle mitreißt
Carlos Alcaraz hat keine geschundene Kindheit, eine liebe Familie, kaum Ecken und Kanten – und ist die größte Attraktion im Profitennis. Wie erlangte er diese Strahlkraft? Der Journalist Mark Hodgkinson begibt sich auf Spurensuche.
Lesen Sie mehr zum Thema