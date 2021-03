Alexander Zeverev scheidet beim ersten ATP-Masters des Jahres in Miami in der zweiten Runde aus. Auch Angelique Kerber verliert an gleicher Stelle.

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev ist beim ersten ATP-Masters des Jahres in Miami überraschend an seiner Auftakthürde gescheitert. Fünf Tage nach seinem ersten Turniersieg der Saison in Acapulco unterlag der an Position drei gesetzte Hamburger in der zweiten Runde dem Finnen Emil Ruusuvuori mit 6:1, 3:6, 1:6.

Zverev spielte zu Beginn konsequent und nahm dem Weltranglisten-83. direkt die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Im zweiten Satz verlor der 23-Jährige dann aber den Faden. Nach dem Break zum 2:3 musste sein Schläger dran glauben, als Zverev ihn wütend auf den Hardcourt donnerte. Im dritten Satz wirkte Zverev müde, ließ sich das Spiel des Finnen immer mehr aufzwingen und produzierte viele vermeidbare Fehler.

Beim WTA-Turnier an gleicher Stelle schied auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel aus. Kerber verlor ihr Drittrundenmatch gegen Angstgegnerin Wiktoria Asarenka 5:7, 2:6 und musste im zehnten Duell mit der Belarussin schon die neunte Niederlage einstecken.

Dabei legte Kerber, die in ihrem Auftaktmatch die Mexikanerin Renata Zarazua ohne Spielverlust bezwungen hatte, im Duell der ehemaligen Weltranglistenersten ordentlich los, konnte ihre 4:1-Führung aber nicht durchbringen. Die Nummer 26 der Welt leistete sich viele Fehler und agierte oftmals zu passiv - was der zweimaligen Australian-Open-Siegerin Asarenka noch mehr Selbstvertrauen verlieh. Nach 1:31 Stunden verwandelte die dreimalige Turniersiegerin ihren zweiten Matchball.

Ausgeschieden waren zuvor schon Andrea Petkovic (Darmstadt), die in Runde zwei Sofia Kenin (USA) in drei Sätzen unterlag, sowie Laura Siegemund (Metzingen), die wegen einer Knieverletzung vor ihrem Zweitrundenmatch gegen Asarenka aussteigen musste.