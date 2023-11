Nach der Zerschlagung des kombinierten ATP- und WTA-Turniers wird das Hamburger Frauen-Tennisturnier 2024 nicht mehr am Rothenbaum ausgetragen. Das Frauen-Event werde im kommenden Jahr im Hamburger Stadtpark auf der Anlage des THC von Horn und Hamm stattfinden, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. 2022 und 2023 spielten Frauen und Männer als kombinierte Veranstaltung am Rothenbaum beim Club an der Alster.