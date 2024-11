Donald Trump hielt kürzlich in Pennsylvania, einem der Swing States, in denen die Wahl in den USA entschieden wird, eine Wahlkampfrede. Kein Platz sei leer, meinte er, alle Zuschauer wollten ihn sehen, sollte das heißen. Ein Kameramann schwenkte daraufhin das Objektiv hinüber zu den Tribünen – zu sehen waren: leere Plätze. Nicht nur ein paar, sondern viele.

In Riad in Saudi-Arabien, wo gerade die WTA-Finals, das Jahresabschlussturnier der Frauentennistour, stattfinden, verhält es sich ähnlich. Mit einem Unterschied: Bilder von den dort vorhandenen leeren Plätzen sind kaum vorhanden. Es werden einfach die Sitzplätze nicht gezeigt. Auch die Fotografen vieler renommierter Agenturen bieten im Grunde ausschließlich Nahaufnahmen der besten acht Spielerinnen an. Abgedunkelt sind die oberen Tribünen auch.

„Es ist äußerst enttäuschend, wenn die weltbesten Spielerinnen vor so einem Publikum auftreten“

So ist das, wenn man eine große Sportveranstaltung an ein Land vergibt, das für Sportswashing in der Kritik steht, mögen die einen sagen. Unverfängliche, geschönte Aufnahmen sollen ein freundliches Bild von Saudi-Arabien zeichnen, das nach wie vor Menschenrechte missachtet. Und gerade prominente Athleten, die sich teuer einkaufen lassen, bieten sich vorzüglich zur Imagepolitur an, siehe Ronaldo und Co. im Fußball. Andere wiederum wie der norwegische Tennisprofi Casper Ruud sagen, ja, Saudi-Arabien sei ein kontroverses Land, aber erstens sei es nicht das einzige schlecht beleumundete, über das man dann reden müsse. Zweitens: Wenn man Veränderung zum Besseren wolle, müsse man anfangen, aufeinander zuzugehen.

Das war zweifellos ein hehrer Gedanke, doch lässt er eine Perspektive außer Acht: Was im aktuellen Fall für Saudi-Arabien gut sein mag, muss noch lange nicht für die andere Seite gut sein. Und so, wie diese WTA-Finals sich darbieten, ist klar: Die WTA hat sich keinen Gefallen getan, nur dem Geldruf zu folgen, bis 2026 ist Riad schließlich Ausrichter. Die WTA-Finals wirken wie ein Resterampe-Event ohne Publikum. Der Sport interessiert kaum noch.

Die günstigsten Eintrittskarten für die Halle, in die 5000 Zuschauer passen, kosten sieben Euro. Trotzdem saßen zuletzt nur ein paar Hundert Zuschauer in der Arena. Es fehlt nun mal jeglicher Bezug zum Tennis in Saudi-Arabien, in der Vermarktung und Organisation tat sich die WTA in den vergangenen Jahren zudem nicht besonders hervor. Mal wurde der Austragungsort erst auf den letzten Drücker verkündet, dann wie in Cancun, wo immerhin großartige Stimmung herrschte, in einem halb fertigen Stadion gespielt. „Es ist äußerst enttäuschend, wenn die weltbesten Spielerinnen – etwa Iga Swiatek, Coco Gauff – vor so einem Publikum auftreten“, sagt der frühere Spitzenspieler Tim Henman im Telegraph.

Die WTA und auch die Spielerinnen demonstrieren derweil Geschlossenheit. Kritisch äußert sich niemand. Man wolle neue Zuschauer erreichen, sagt Gauff. Das dauere, sagt die WTA. Was die Organisation nicht sagt: Dass das nach oben geschnellte Preisgeld in Höhe von 14 Millionen Euro refinanziert werden muss und man deshalb in Riad landete. Vorher hatte sich ja keine Akteurin und auch nicht die WTA je um die Tennisentwicklung in Saudi-Arabien gesorgt. Somit bleibt eine schale Momentaufnahme: Eine Tennisparty, wie sie anderswo möglich gewesen wäre, sind diese WTA-Finals nicht. Dafür stimmen die Bilder und die Geldflüsse. Deal ist Deal.