Carina Witthöft, 25, hat ihre Teilnahme an der Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kurzfristig abgesagt; als Grund nannte sie eine Wadenverletzung. Die Hamburgerin wird nun durch Romy Kölzer ersetzt. Witthöft, die einst als hoffnungsvolles Talent galt, wollte an dem Turnier in der Coronavirus-Pause teilnehmen, nachdem sie ihre WTA-Karriere zuvor für rund eineinhalb Jahre unterbrochen hatte. Ihre erste Partie war ursprünglich für diesen Dienstag in Stuttgart angesetzt.