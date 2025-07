Eine Nacht und einen halben Tag lang konnte Alexander Zverev nachdenken, was er anders machen könnte. Sein Erstrundenmatch gegen Arthur Rinderknech war ja am Montag um 22.54 Uhr abgebrochen worden. Beim Tennis -Rasenklassiker in Wimbledon dürfen die Profis aus Lärmschutzgründen nur bis 23 Uhr spielen. Mit Ach und Krach hatte sich der Weltranglisten-Dritte mit einem 1:1-Satzgleichstand in die Pause gerettet.

Beim Stand von 6:7 (3), 7:6 (8) ging es am Dienstagnachmittag auf dem Centre Court weiter. Zverev spielte zunächst enttäuschend, riss sich zusammen, um doch zu verlieren. Er unterlag dem Franzosen mit 6:7 (3), 7:6 (8), 3:6, 7:6 (5), 4:6 und scheiterte damit erstmals seit 2019 wieder in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Damals verlor der Deutsche, auch in Wimbledon, gegen den Tschechen Jiri Vesely.

Zverev strahlte bei der Fortsetzung wenig positive Energie aus. Erst im vierten Satz wurde er laut, brüllte nach gewonnenen Punkten. Rinderknech ist 72. der Weltrangliste und war der Außenseiter. Der 29-Jährige aus Gassin spielte aber groß auf, servierte hart und streute viele giftige Stopps ein, die Zverev zusetzten.

Zverev schließt auch das Thema Therapie nicht aus

Es dauerte zwei Stunden, bis Zverev zur Pressekonferenz erschien, es war eine, die bewegte. Er offenbarte massive Probleme, die wenig mit Tennis zu tun hätten: „Ich fühle mich da draußen manchmal sehr allein. Ich habe mentale Probleme. Das sage ich schon seit den Australian Open.“ In Melbourne verlor er im Januar im Finale gegen den Italiener Jannik Sinner: „Ja, ich weiß es einfach nicht. Ich versuche, Wege zu finden, um aus diesem Loch herauszukommen. Ich finde mich irgendwie immer wieder darin wieder.“ Und er sagte: „Ich fühle mich im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben, und das ist kein sehr schönes Gefühl.“

Ende Juli kehrt er wieder auf die Tour zurück, beim Turnier in Toronto wolle er Antworten verkünden. Er hoffe, diese bis dahin gefunden zu haben. Auf dem Platz spüre er Lustlosigkeit, fehlende Motivation. „Ich muss mich selber ein bisschen finden“, sagte er, das sei nun, im Alter von 28 Jahren, seine Hauptaufgabe. Ohne Namen zu nennen, ergänzte er: „Ich muss verstehen, welche Menschen mir Freude bringen.“ Seine Tochter Mayla, auf die er gezielt angesprochen wurde, mache ihn am meisten glücklich, sagte er: „Aber sie ist vier. Normalerweise muss ich ihr am meisten Energie geben und nicht andersrum.“ Mayla lebt bekanntlich bei der Mutter. Ob er mit den Menschen, die er ansprach, sein Team, seinen Vater und Trainer Alexander senior oder seine Lebenspartnerin Sophia Thomalla meinte, ließ er offen.

Er gab zu, er schließe auch das Thema Therapie nicht aus: „Vielleicht werde ich sie zum ersten Mal in meinem Leben brauchen. Ich habe viele Schwierigkeiten durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten in den Medien durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten im Leben allgemein durchgemacht.“ Als Zverev ging, wirkte er traurig.