Der beste Tennisspieler der Welt - sogar nach Meinung des geschlagenen Novak Djokovic: Carlos Alcaraz in Wimbledon.

Von Barbara Klimke, London

Der erheiterndste Moment der kleinen Zeremonie auf dem Rasen kam, als sich Carlos Alcaraz an die Royals wandte. Nicht an Fürstin Kate, die ihm im smaragdgrünen Kleid den Goldpokal überreicht hatte; sondern an einen Herrn auf der Tribüne im dezent grauen Sakko mit akkurat getrimmtem Bart. Alcaraz hatte bereits den Zuschauern gedankt, seinem Gegner Novak Djokovic, dann blickte er zur Loge und sagte: "König Felipe, ich bin wirklich stolz, dass Sie mich unterstützen, ich habe schon zweimal gewonnen, wenn Sie da waren. Ich hoffe, Sie kommen öfter." Gelächter im weiten Rund.