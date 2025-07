Tennisprofi Laura Siegemund spielt das Match ihres Lebens und bringt die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka an den Rand einer Niederlage. Doch im letzten Moment ist die 37-Jährige nicht konsequent genug.

Von Gerald Kleffmann, London

Es war ein schöner Morgen, an diesem aus deutscher Tennissicht besonderen Dienstag, als Laura Siegemund das Trainingsgelände in Wimbledon betrat. Laut Belegungsplan war die 37-Jährige, die ab 13.30 Uhr ein delikates Match auf dem Centre Court zu absolvieren hatte, für den Court 2 im Aorangi Park eingeteilt, der sich im All England Club hinter dem Court No. 1, dem zweitgrößten Stadion, befindet. Aber Siegemund ging auf Court 1 daneben. Sie spielte ein paar Bälle mit ihrem Coach und Lebenspartner Antonio Zucca, da tauchte Aryna Sabalenka auf. Und verscheuchte freundlich Siegemund. Das sei ihr Platz. Die Schwäbin musste sich trollen, ob sie wollte oder nicht. Sie setzte ihr Einschlagen allerdings nicht neben der Belarussin fort, sondern fand sich kurz darauf auf Court 3 wieder, der weiter weg lag. So sah das Intro zu ihrem Viertelfinale aus. Siegemund bekam gleich zu spüren, wie resolut ihre Gegnerin, die Weltranglistenerste Sabalenka, zu Werke gehen kann.