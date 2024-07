Beim Stand von 1:4 im dritten Satz passierte es wieder. Andrej Rublew rastete aus, und zwar so, wie man es von ihm längst gewohnt ist. Nachdem der 26-Jährige den Ball mit einem Rückhandrahmenball ins Aus befördert und seinem Gegner Francisco Comesana das Break ermöglicht hatte, hämmerte er mit seinem Schläger auf sein linkes Knie. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Und, mit Verzögerung, zack, ein siebtes Mal. Später hatte Rublew für seinen Kontrollverlust eine recht kreative Erklärung parat. Schuld sei eine Regel: „Ich würde es nicht tun, wenn ich mit dem Schläger auf den Boden schlagen dürfte. Aber wir dürfen nicht auf den Rasen schlagen.“ Warum er explodierte, konnte er im Nachhinein nicht rekonstruieren, er wusste nur: „Ich musste Emotionen rauslassen. Aber danke, alles ist in Ordnung.“

Dies freilich dürfte Ansichtssache sein, auf der Plattform X zum Beispiel, die nichts unbeobachtet und unkommentiert lässt, herrscht ohnehin eine ganz andere Meinung: Rublew müsse dringend zum Psychologen, ist der Tenor. Auch wenn man auf diesem Kanal das meiste ignorieren kann, so ist das Verhalten doch merkwürdig.

Rublew, und das macht seine Geschichte noch bizarrer, ist abseits des Platzes einer der nettesten, lustigsten Akteure im Männertennis, schüchtern dazu. Der SZ sagte er einmal, wenn er den Platz betrete, würde er ein anderer Mensch werden. Das sieht man oft. Seine Frustrationstoleranz ist nahe dem Nullpunkt, der Russe weiß das im Übrigen auch. Nachdem Rublew, der Sechste der Weltrangliste, in der ersten Runde in Wimbledon mit 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5) an dem Argentinier – 122. der Weltrangliste – gescheitert war, gab er zu: „Ich habe mich zwar heute nicht wie in Paris benommen, aber ich könnte es trotzdem viel besser machen.“

In Turin blutet Rublews Knie gar – in Dubai wird er wegen Pöbeleien disqualifiziert

Bei den French Open Ende Mai war Rublew mit wiederholten Tobsuchtsanfällen während seiner Drittrundenniederlage gegen den Italiener Matteo Arnaldi auffällig geworden. Disqualifiziert wurde er nicht. Diese Erfahrung hatte er dafür im Februar in Dubai gesammelt, er hatte dort eine Linienrichterin beschimpft, was er bestritt. Im vergangenen Herbst, bei den ATP Finals in Turin, sprach die Beweislage noch klarer gegen ihn: Er blutete, nachdem er sich selbst mit dem Schläger in der Partie gegen den Spanier Carlos Alcaraz durch Schläge aufs Knie verletzt hatte. Sanktioniert wurde er nicht.

Reumütig gibt sich Rublew tatsächlich nach jeder seiner Verfehlungen, er hakt sie dann jedoch auch rasch ab. „Solche Videos schaue ich mir nie an“, sagte er in Wimbledon auf die Frage, ob er sich selbst schon mal beim Ausflippen gesehen habe. Immerhin wusste er eines: „Es geht allgemein darum, sich selbst zu verbessern. Es ist ein Prozess und braucht Zeit.“ Fortschritte macht Rublew seit Jahren hinsichtlich seiner Emotionskontrolle allerdings nicht. Nach dem Ausbruch ist vor dem Ausbruch.