War das sein letztes Winken in Wimbledon? Roger Federer, 39, nach der Niederlage am Mittwochabend gegen den Polen Hubert Hurkacz.

Von Gerald Kleffmann

Von den vielen Fehlschlägen, die Roger Federer an diesem späten Mittwochnachmittag fabrizierte, war der schlimmste Horrorschlag der im Tie-Break des zweiten Satzes. 2:3 lag er zurück, als er angriff, ans Netz rückte, da kam der Ball. Eigentlich musste er ihn nur noch ins Feld abtropfen lassen. Oder, das wäre auch gegangen, dann eben mit einem leichteren Schmetterschlag platzieren. Hubert Hurkacz war längst ausmanövriert und stand abseits des Rasenplatzes im Center Court. Doch Federer - er schlug am Ball vorbei. War ihm das jemals in der Karriere passiert?

Natürlich, und so ist eben der Sport, taugt diese Szene nun im Rückblick als Beispiel für die Verfassung, mit der sich Federer von seinem Wimbledon verabschiedete. Acht Mal hat der Schweizer dieses wichtigste Turnier im Tennis gewonnen, 20 Grand-Slam-Titel sammelte er insgesamt ein. Aber: Er ist auch 39 Jahre alt. Am 8. August wird er 40. Vergangenes Jahr hatte er zwei Eingriffe am Knie. Seine ganze Planung hatte er auf diese Wimbledon-Ausgabe ausgerichtet, bei den French Open mitten im Turnier rausgezogen, um sich zu schonen. Im All England Club startete er dann mit leichten Schwächen, doch von Runde zu Runde kehrte dieses Einzigartige in ihm zurück. Das Federerhafte. Der Spaß auch.

Doch am Donnerstag, es war 18.12 Uhr in London, schlug er eine letzte Vorhand ins Seiten-Aus. 6:3, 7:6 (4), 6:0 gewann Hurkacz, der zuletzt immer wieder erzählte, wie sehr er Federer bewundert. Wie er dessen Siege als Kind verfolgte. Und nun strafte er sein Idol gnadenlos ab - dabei ist Hurkacz, das am Rande, einer der nettesten Akteure in seinem Gewerbe.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte Hubert Hurkacz

Mit einem Winken in die Arena - der Center Court war mit gut 15 000 Zuschauern voll besetzt (was behördlich seit Dienstag erlaubt worden war) - flüchtete Federer schnell vom Platz, auf dem nun Hurkacz das Siegerinterview gab. 24 Jahre alt ist er, er stammt aus Breslau, erstmals hat er nun ein Halbfinale eines Grand Slams erreicht. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", sagte er, es folgten weitere Sätze, die immer fallen, wenn Sportler von Erfolgen überrumpelt werden. "Ein Traum wurde wahr", sagte Hurkacz auch, er schaute ungläubig auf die Tribünenplätze, wo die Menschen tatsächlich ihm applaudierten.

31 unforced errors, unerzwungene Fehler, waren Federer unterlaufen (Hurkacz nur 12). Aber auch in Ballwechseln, in denen er punktete, wirkte er nie wie der Alte. Zumeist blickte Federer in sich gekehrt und oft auf den Boden oder auf den Schläger, als warte er auf Hilfe von seinem Arbeitsgerät. "Da stimmten das Timing und die Position oft nicht", sagte Michael Stich, 52, der Wimbledon-Sieger von 1991 in seiner (übrigens sehr überzeugenden) Rolle als Gast-Kommentator beim Bezahl-Sender Sky. Federer sei oft "einen Schritt zu spät" zum Ball gekommen, befand der Wimbledon-Sieger von 1991, der aber auch dem Gewinner großen Respekt zollte: Hurkacz habe diese Defizite Federers "eiskalt" ausgenützt.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, 34, dagegen gab sich keine Blöße, der Serbe besiegte den Ungarn Marton Fucsovics 6:3, 6:4, 6:4 und trifft im Halbfinale auf Denis Shapovalov, 22. Der Kanadier rang den Russen Karen Chatschanow 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 nieder und erlebt wie Hurkacz seine Premiere als Grand-Slam-Halbfinalist.