Niemand vermag ein Publikum so in seinen Bann zu ziehen wie Roger Federer. Und nirgends wirkt seine Aura mehr als beim berühmtesten Tennisturnier.

Von Michael Neudecker, Wimbledon

Es gibt angeblich Menschen, die Roger Federer nicht mögen, weil er zu perfekt ist, zu smart, er flippt nie aus, trägt keine Tattoos oder bunt gesprenkelte Hosen. Früher hatte er mal längere Haare, die er zu einem Pferdeschwanz band, das war optisch seine wildeste Zeit. In Wimbledon ist das Federerhafte an Roger Federer immer besonders gut zu beobachten, ganz in Weiß wirkt er ja noch perfekter, noch smarter, und wenn er Tennis spielt, sieht das auf dem Rasen am Centre Court noch ästhetischer aus als irgendwo sonst auf der Welt. Dass es in Wimbledon Menschen gibt, die ihn nicht mögen, ist unwahrscheinlich.

Am späten Donnerstagabend, es war schon nach halb neun in London und Federers Match gegen den Franzosen Gasquet längst vorbei, versammelte sich spontan eine größere Menschenmenge zwischen Court 14 und dem Gebäude, in dem das Pressezentrum untergebracht ist. Im ersten Stock ist hier die Terrasse für die Spieler, auf dem Balkon daneben haben die Fernsehstationen ihre Kameras aufgebaut für Interviews. Oben tauchte nun Federer mit dem Rücken zum Geländer auf und ließ sich befragen, einen Federer aber erkennt man auch von hinten, weshalb es unten immer voller wurde. Die Leute holten ihre Handys heraus, und als der letzte O-Ton im Kasten war, drehte Federer sich um, Roger, Roger, schrien die Leute, hello guys, sagte Federer, thank you, thank you, er trat etwas näher und winkte, good night, die Menge jubelte. Die Briten sind königliche Audienzen an Balkonen durchaus gewöhnt, und nach nichts weniger sah es in diesem Moment aus.

Federer und das Publikum von Wimbledon, das war die Geschichte dieses Abends. Federer redete viel darüber nach seinem Spiel, das er so beeindruckend gewonnen hatte, 7:6 (1), 6:1, 6:4 in einer Stunde und 51 Minuten, wenn er so weitermacht, könnte es die Geschichte dieses Turniers werden. Dass er gegen den Franzosen Richard Gasquet spielte, passte da gut, Federer gegen Gasquet in Wimbledon, ein Match wie eine Zeitreise.

Sie spielten schon oft gegeneinander, besonders jenes Wimbledon-Halbfinale der beiden blieb in Erinnerung, als Federer den damals noch jungen Gasquet besiegte. Gasquet trat mit seiner einhändig gespielten Rückhand früher einmal auf wie einer, der Federer seinen Platz auf dem Thron vielleicht streitig machen könnte, aber dann gewann Federer dieses Match so klar, in drei Sätzen. "Federer kennt keine Gnade", schrieb der Guardian damals, das war 2007: vor 14 Jahren. Federer ist inzwischen 39 Jahre alt, Gasquet 35, aber es war ähnlich diesmal. Nur im ersten Satz konnte Gasquet mithalten, erst im Tie-Break setzte sich Federer durch, aber danach passierte, was Federer hinterher zusammenfasste, indem er sagte, er habe "viele gute Entscheidungen getroffen". Wer in der Lage ist zu entscheiden, gewinnt, so ist das im Sport, und ab dem zweiten Satz war Richard Gasquet nur noch derjenige, der Federers Entscheidungen entgegennahm.

Detailansicht öffnen Die Jahre kommen und gehen, die Pose bleibt: Roger Federer wird in Wimbledon gefeiert. (Foto: Paul Childs/Reuters)

Die Menge auf dem Centre Court schüttelte manchmal den Kopf, wenn Federer wieder den Ball mit einer seiner Lehrbuch-Rückhandschläge die Linie entlang befehligte, immer wieder klatschten und johlten die Leute laut. Es gibt das Gerücht, Wimbledon 2021 sei ein Pandemieturnier, zudem fehle dem früheren Weltranglistenerste Roger Federer nach anderthalbjährigen Problemen mit dem Knie und diversen Turnierabsagen womöglich noch Spielpraxis hier auf dem Grün, aber das bestätigte sich an diesem Abend nicht.

Auf dem Hügel vor der Videowand versammeln sich die Menschen fast so wie früher

Überhaupt, die Pandemie: Wimbledon ist eines der sogenannten Pilotprojekte in England, zu denen größere Menschenansammlungen zugelassen sind, um daraus Schlüsse zu ziehen - weshalb das Tragen eines Mundnasenschutzes nur in den Gebäuden vorgeschrieben ist, nicht aber auf der Anlage oder in den Stadien. Auf dem Hügel vor der großen Leinwand versammeln sich die Menschen fast so wie früher. Am Mittwochabend, als Andy Murray spielte, war es gar nicht so leicht, einen freien Platz auf dem schon recht abgenutzten Rasen zu finden, die Atmosphäre war gelöst, die Menschen tranken Pimm's und aßen Erdbeeren, wie sie es hier immer tun. Auf den äußeren Courts sind zwar so gut wie keine Zuschauer zugelassen, überall auf der Anlage stehen Desinfektionsmittelspender, die Wege an den Eingangstoren sind noch genauer als sonst abgesteckt. Aber der Center Court ist oft weitgehend voll gefüllt, die Zuschauer sitzen nebeneinander. Ob das alles nun schlimm ist oder doch okay, wird man wohl erst später wissen.

Die Spieler haben ohnehin Routine im Umgang mit der Pandemie entwickelt, es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig. Sie wohnen hier, anders als sonst, alle im selben Hotel, dem Park Plaza in der Londoner Innenstadt, jeder von ihnen durfte nur drei Team-Mitglieder mitbringen statt der sonst üblichen 15 oder mehr. Letztes Jahr fiel Wimbledon wegen der Pandemie ganz aus, damals sagte Federer: "Wir müssen geduldig sein." Daran hat sich wenig geändert, für Federer ohnehin nicht, nicht nur, was den Umgang mit dem Coronavirus angeht.

Das Match gegen Gasquet war erst Runde zwei, davor hatte Federer die erste Runde nur mühsam überstanden. Er hat die letzten eineinhalb Jahre wenig gespielt, es kann zwar gut sein, dass er bis zum Finale dabeibleibt, irgendwo zwischen dem Favoriten Novak Djokovic und den anderen Vielversprechenden "müssen Sie mich immer einbuchen", sagte Federer am Donnerstagabend, gefragt nach seiner Rolle. Aber es kann auch sein, dass er in der dritten Runde rausfliegt.

Detailansicht öffnen Überall beliebt und hier ganz besonders: Ein Fan hat eine Botschaft für den Schweizer Tennisprofi. (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Wir müssen geduldig sein, das klingt ein wenig banal, allerdings hat Federer das oft schon geholfen auf dem Tennisplatz, die Ruhe, die er ausstrahlt. Er ärgert sich nie erkennbar über einen schlechten Ball, er hadert nie, er jubelt meist zurückhaltend, nach jedem Ballwechsel senkt er den Kopf, als meditiere er. Er habe sich diesmal selbst erlaubt, "auch mal einen Fehler zu machen", sagte Federer, das sei sein psychologischer Trick gewesen. Womöglich macht er das im nächsten Match wieder so. Der Trick hat sich noch nicht abgenutzt, er machte keine Fehler.

Sein Gegner in der dritten Runde ist der Brite Cameron Norrie, einer, den er natürlich besiegen kann, wenn er nur halb so gut spielt wie gegen Gasquet. Das Publikum muss wählen zwischen Landsmann und Held, gut möglich, dass die Wahl zweigeteilt ausgeht. Das macht nichts , sagte Federer bei seinem Interview auf dem Center Court, Cam sei ein guter Junge, er habe zuletzt gut gespielt, er freue sich für ihn. "Aber genug jetzt", sagte Federer und lächelte, "ich muss weiterkommen, er muss ausscheiden", ein kleiner Witz, die Zuschauer lachten. Sie würden es ihm sicher verzeihen, wenn es so käme.