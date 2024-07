Am Sonntag veröffentlichte die ATP Tour, die Profitour der Tennismänner, eine Meldung, die es noch nie gab. „Nadal vs. Borg in Bastad“, lautete die Schlagzeile. Um klarzumachen, dass es sich nicht um eine Fehlinformation handelte, endete die Ankündigung mit der Formulierung: „... kein Druckfehler“. Und tatsächlich, die Auslosung des ATP-Turniers in Bastad ergab für die erste Runde ein einzigartiges Duell: Rafael Nadal, 38, trifft am Dienstag auf Leo Borg, den 21 Jahre alten Sohn von Björn Borg. Der heute 68-Jährige gewann in den Siebziger- und Achtzigerjahren elf Grand-Slam-Titel und war der erste Popstar der Tennisgeschichte.