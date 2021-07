Gegen Taylor Fritz wird der Deutsche in Wimbledon erstmals gefordert, doch Zverev reißt die Kontrolle an sich und erreicht das Achtelfinale. Dort steht auch Angelique Kerber - dank ein wenig Hilfe von oben.

Von Gerald Kleffmann

Der Montag wird einer der intensivsten Tage, die es im Tennis gibt: "Manic Monday" nennen sie in Wimbledon das, was da jedes Mal passiert. Alle Achtelfinalspiele, bei den Frauen und bei den Männern, finden statt, und, ja, das ist verrückt. Denn es geht dann meist Schlag auf Schlag mit den Siegen, den Niederlagen, kleine Dramen hier, große Überraschungen dort, viele interessante Duelle sind ohnehin zeitgleich oder überschneiden sich. So viel hochklassiger Sport an einem Ort, es kann einem als Zuschauer, im All England Club oder vor dem Fernseher, schwindelig werden.

Als Profi hat man es da wesentlich einfacher. Nur das eigene Match ist relevant. "Ich schaue nicht links und rechts", so sagte Angelique Kerber dazu. Sie darf nämlich an diesem Montag in der Runde der letzten 16 tatsächlich wieder mitwirken, das erste Mal seit 2018 (und damals ging das Turnier durchaus passabel für sie aus). Und auch Alexander Zverev hat sich die Teilnahme für diesen außergewöhnlichen Montag in der zweiten Woche erarbeitet. Kerber setzte sich mit 2:6, 6:0, 6:1 gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus durch. Zverev besiegte den Amerikaner Taylor Fritz 6:7 (7), 6:4, 6:3, 7:6 (4).

Kerber gerät hoch in Rückstand, dann kommt der Regen

Ein in zweierlei Hinsicht ungewöhnliches Match erlebte Kerber. Die Partie gegen Sasnowitsch, 27 aus Minsk begann als erste an diesem Samstag auf Court No. 2, in Wimbledon war es elf Uhr am Vormittag. Kerber startete, als wäre sie direkt aus dem Hotelzimmer auf den Rasen geschlurft, immerhin hatte sie Tenniskleidung und nicht den Pyjama an. 0:4, 1:5, behäbig, passiv, ohne viel Gegenwehr geriet sie hoch in Rückstand. Zu diesem Zeitpunkt schien Besserung in ihrem Spiel nicht in Sicht zu sein, aber dann passierte etwas, das ihr half und Sasnowitsch völlig aus der Bahn warf: Es nieselte herunter. Unterbrechung. Plane ausgezogen und Rasen abgedeckt, ab ins Klubhaus des All England Clubs.

Als das Duell am frühen Nachmittag fortgesetzt wurde, war es kein Duell mehr. Es war Lehrmeisterin gegen Schülerin. Zwar rettete Sasnowitsch den Satzgewinn noch mit 6:2, doch dann brach sie ein. 0:6 in 25 Minuten, 1:6 in 24 Minuten, Kerber konnte es recht sein. "Es war gut, dass es zu regnen begann", sagte sie lächelnd in der Pressekonferenz. Das erste Mal seit 2018, als sie in Wimbledon ja siegte, steht sie also im Achtelfinale dieses besonderen Turnieres.

Detailansicht öffnen "Ich dachte nicht an das Ergebnis": Angelique Kerber nutzte die Spielunterbrechung wegen Regens, um sich neu zu sammeln. Danach lief das Match komplett einseitig. (Foto: Simon Bruty/AFP)

Kerber hatte nach der Pause aber auch ihren Beitrag zur Wende geleistet, aggressiver, energischer hatte sie agiert, entschlossener und fehlerloser. Im zweiten Satz verbuchte sie nur vier sogenannte Unforced Errors, im dritten gar: keinen einzigen. Aber ihre Leistungssteigerung stand in keinem Verhältnis zu der Dimension, wie Sasnowitsch nachgelassen hatte. Kerber kann für sich aber als positive Erkenntnis mitnehmen: Sie hat bewiesen, wie zäh und robust sie wieder ist nach schwierigen Monaten. Wenn sie weiß, dass sie sich aus welchem Schlamassel auch immer befreit hat, wächst in ihr ja das Gefühl der Zuversicht. Und in der Folge wird sie stärker. Auch im Kopf.

In der Regenpause hatte sie sich mit ihren Coach Torben Beltz unterhalten und ihre Strategie noch einmal justiert. Der Trick: "Ich bin rausgegangen und startete bei Null, ich dachte nicht an das Ergebnis." Sie habe sich "auch mehr selbst gepuscht". Das sind die kleinen Manöver, die Sieger und Verlierer voneinander unterscheiden. Wobei man den Sieg wirklich in Relation setzen muss: Sasnowitsch ist die Nummer 100 der Welt und kann bei Grand Slams ein einziges Achtelfinale (2018 in Wimbledon) vorweisen. Sie firmiert in der Kategorie: Hat Potenzial, aber agiert viel zu schwankend, in allen Bereichen, so auch an diesem Samstag.

Im Achtelfinale trifft Kerber nun auf die 18-jährige Coco Gauff Nummer 23 der Weltrangliste und damit fünf Plätze vor Kerber. Das wird jetzt mal ein Maßstab. Auch wenn die Amerikanerin seit längerem in bestechender Form ist, die Erfahrung spricht sicherlich für die Kielerin, die seit Jahren in Polen lebt, ihrer anderen Heimat. "Ich habe noch nie gegen sie gespielt, ich bin sehr gespannt auf das Match", sagte Kerber, die sich aber in jedem Fall auf ein intensives Duell einstellt. "Sie ist sehr professionell, sehr fokussiert, sie hat das Feuer", sagte Kerber über Gauff.

Taylor Fritz wurde in Paris noch im Rollstuhl vom Platz geschoben

2018 hatten sich Zverev und Fritz in Wimbledon einmal gegenüber gestanden, damals siegte Zverev in fünf Sätzen. Fritz, 23 Jahre alt und aus San Diego, Kalifornien, ist zweifellos ein sehr talentierter Spieler, Anfang 2020 war er 24. in der Weltrangliste. Zurzeit ist er auf Platz 40 geführt, in den vergangenen Woche hatte er indes nicht spielerisch für Furore gesorgt, sondern aufgrund eines blitzschnellen Genesungsprozesses. Bei den French Open in Paris war er noch, nach der Niederlage gegen den Deutschen Dominik Koepfer, in der zweiten Runde im Rollstuhl vom Sandplatz geschoben worden. Das war vor vier Wochen. Er wurde am rechten Knie operiert - nun kehrte er in Wimbledon zurück in den Dienst. Eine dunkle, lange Bandage am rechten Bein erinnerte an seine Meniskusverletzung.

Fritz spielte richtig gut, präziser Aufschlag, one, two, three, point, schnörkellos sieht das oft aus. Paul Annacone, der Ex-Coach von Pete Sampras und Roger Federer, hat Fritz seine Philosophie hervorragend als Trainer vermittelt. Im ersten Satz konnte Fritz sein Niveau hoch halten, doch dann war es wie beim Armdrücken, wenn man merkt: Der eine kommt langsam. Er hält dagegen, er drückt dagegen, millimeterweise verschiebt sich alles, der andere gerät allmählich in Bedrängnis und kämpft und kämpft. Aber immer dann, wenn es eng wurde, drückte Zverev ein winziges bisschen mehr. Er war mehr Bud Spencer als Terence Hill. "Du kannst nicht zwei Wochen lang perfekt Tennis spielen", gab sich Zverev selbstkritisch und sehr realistisch, "das war vielleicht nicht mein bestes Match hier." Aber das Entscheidende: "Ich habe einen Weg gefunden zu siegen."

Im Achtelfinale ist nun Felix Auger-Aliassime sein Gegner, der begabte Kanadier profitierte von der Aufgabe des Australiers Nick Kyrgios am Samstag (wegen einer Bauchmuskelverletzung), nachdem beide je einen Satz gewonnen hatten. Der Sonntag ist nun ein letztes Mal spielfrei. Ab 2022 wird der sogenannte Middle Sunday als Ruhetag dann gestrichen.