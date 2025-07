Laura Siegemund war gerade dabei zu erklären, wie sie in ihrem hohen Tennisprofi-Alter von 37 Jahren ihr Spiel ihrer Leistungsfähigkeit angepasst habe. Sie versuche nun, jene Facetten, „die ich gut kann, noch mehr zur Geltung zu bringen“, sagte sie. „Ich würde auch noch gerne supergeduldig die Rallyes spielen und 18 Bälle aus dem Eck graben und mir gar keinen Stress machen. Aber das geht halt in dem Alter nicht mehr so.“ Wie sie ihre Chancen gegen die kommende Gegnerin sehe? „Ich weiß gar nicht, gegen wen ich das nächste Spiel mache.“ – Gegen Madison Keys. – „Ah, okay. Da wird’s viel aus dem Eck zu graben geben. Ich glaube, da kann ich ganz locker aufspielen. Das ist eine sehr druckvolle Spielerin, die nicht an den Drücker darf. Sonst wird’s schwierig, da in der Defensive rumzuzwackeln.“

Rumzuzwackeln. Laura Siegemund ist immer noch Laura Siegemund. Sie spielt anders Tennis als die meisten. Sie denkt Tennis anders. Sie redet anders. Eine Zweite wie sie gibt es im deutschen Tennis nicht.

Laura Siegemund aus Metzingen hat bereits eine vollgepackte Zickzackkarriere hinter sich, einst wurde sie als Riesentalent gehandelt, später stand sie kurz davor aufzuhören. Sie studierte Psychologie, Thema ihrer Abschlussarbeit: „Versagen unter Druck“. Sie biss sich zurück auf die Tour, gewann das WTA-Turnier in Stuttgart sowie im Doppel die US Open und die WTA Finals und im Mixed die US Open und die French Open. Immer turnte sie hinter Kerber, Lisicki, Görges und Petkovic herum, die im Rampenlicht standen. Das störte sie nie.

Und jetzt, da die anderen drei deutschen Frauen in Wimbledon, die es ins Hauptfeld geschafft hatten, ausgeschieden sind, Eva Lys, Ella Seidel und Tatjana Maria, ist Siegemund wieder zur Stelle. Als einzige DTB-Vertreterin. Sie ist ein Phänomen. Auch als Nummer 104 der Weltrangliste kann man das sein. Im Doppel ist sie auf Rang 22.

Siegemund, die Unerschütterliche, steht erstmals in ihrer Karriere in der dritten Runde in Wimbledon, „ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich noch so weit drin bin im Einzel“, sagte sie selbst verblüfft und gab zu: „Das ist noch mal mehr Motivation, wenn du weißt, du kannst noch Sachen erreichen, die du vorher nicht erreicht hast.“ Weil Siegemund ihre eigene Herangehensweise hat, jubelte sie nach ihrem 6:2, 6:3-Zweitrundensieg gegen die Kanadierin Leylah Fernandez, 2021 US-Open-Finalistin, auch explizit ausgelassen und lange auf Court 14. Aus Prinzip wollte sie bis zur Pressekonferenz nichts von Australian-Open-Gewinnerin Keys wissen, auf die sie an diesem Freitag trifft.

Jedes Talent in Deutschland könnte von der stählernen Siegemund lernen, wie man Herausforderungen meistert. Sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben

„Im Tennis ist es so, im Kleinen wie im Großen, dass du einfach zu wenig Zeit hast, den Moment kurz genießen zu können“, sagte sie. „Kaum hat man den Matchball verwandelt und der Stolz bricht aus einem raus und die Freude, geht’s schon um die nächste Runde. Die interessiert mich ehrlich gesagt absolut null.“ Wenn Sie den Namen ihrer nächsten Gegnerin höre, „geht dann gleich wieder die Mühle an, ah, oh, toughes Los oder so. Die Gefühle brauche ich doch gar nicht in dem Moment“. Also: Ohren zu.

Wahrscheinlich gibt es keinen Aspekt im Tennis, über den Siegemund noch nicht nachgedacht hat. Normalerweise müsste man ihr raten, sie müsse sofort ein Buch schreiben. Sie hat so viel zu sagen. Aber das hat sie längst. „Wild Card. Herausforderungen mental meistern“, heißt es. Es war kein Bestseller. Aber jedes Talent in Deutschland könnte von der stählernen Siegemund lernen.

Siegemund ist eine Überlebens- und Anpassungskünstlerin. Seit drei Jahren will sie eigentlich nur noch Doppelspezialistin sein. Aber ständig kommen ihr Erfolge wie jetzt im Einzel dazwischen, die sie „gerne mitnimmt“. Sie ist ein Chamäleon, das sich nicht der Umgebung, aber dem Alter anpasst. „Stillstand ist Rückschritt, das gilt für jeden Bereich, egal ob im Sport oder in anderen Bereichen“, sagte sie. Ihre jüngste Transformation betrifft ihre Taktik. „Ich habe natürlich nicht mehr die Fitness wie vor fünf Jahren, auch nicht mal die wie vor drei Jahren. Da muss man sein Spiel dann anpassen“, erklärte sie. Es seien Aspekte hinzugekommen, die es vorher nicht gab, Chip & Charge setze sie ein, kurz den Return blocken, ab ans Netz. Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, wie Gegnerinnen von dieser unorthodoxen Siegemund auf dem Platz gestresst sind.

Siegemund ist auch jemand mit klarer Meinung. Kürzlich gaben die US Open bekannt, dass in New York ein neues Mixed-Format eingeführt wird. Nur die besten Einzelspieler der Männer und Frauen werden antreten, Alexander Zverev spielt mit der Schweizerin Belinda Bencic. Die echten Mixed-Profis, die etwas in dieser Rand-Disziplin dazuverdienen, gehen leer aus. „Ein Witz“, sagte Siegemund dazu. Oder, nun in Wimbledon: „Sonntag gewinnen wir Nottingham, alles toll“, sie sprach von ihrem Doppelsieg mit der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia. „Und in der Nacht bin ich auf dem Weg nach Bad Homburg, und am nächsten Mittag spiele ich kein gutes Match und verliere. Da ist null Zeit, mal den Moment zu genießen leider im Tennis. Das ist so dieser Fluch des Sports.“ Zuvor hatte sie bereits die sofortige Ansetzung ihres Matches in Bad Homburg nach ihrem Doppelsieg in England kritisiert.

In Wimbledon wohnt Siegemund bei einer Familie, in der Nähe des All England Clubs. Sie, die Tennisarbeiterin, spielt in drei Wettbewerben, im Doppel mit Haddad Maia, im Mixed mit dem Franzosen Edouard Roger-Vasselin. In die Stadt fährt sie nicht mehr. „Ich muss meine Körner auch sparen. Ich setze mich abends lieber auf die Terrasse und lese ein Buch, da freue ich mich meines Lebens wie ein Schnitzel. Das liegt mir mehr, als in London noch mal im London Eye eine Runde gefahren zu sein.“ Sie lächelt. „Da bin ich echt ein bisschen gemütlicher geworden.“ Zumindest in diesem Punkt lässt sie mal locker.