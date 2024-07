Tennisprofi Jasmine Paolini hat auch das Finale des Einzelturniers von Wimbledon erreicht. Die 28 Jahre alte Weltranglistensiebte besiegte am Donnerstag die Kroatin Donna Vekic, 28, 2:6, 6:4, 7:6 (8). Paolini hatte bereits bei den French Open in Paris vor fünf Wochen im Endspiel gestanden, war aber gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen chancenlos geblieben. Die Partie gegen die Weltranglisten-37. Vekic nun war mit einer Dauer von 2:51 Stunden das längste Frauen-Halbfinale der Geschichte des Rasenturniers im All England Club.