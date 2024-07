Aber Barbora Krejcikova, die nach gutem Beginn lange strauchelte, bewies sich als zäh. Am Ende wurde das Duell zu einer nervlichen Angelegenheit, und so war es nicht Paolini, der Liebling der 14 979 Zuschauer an diesem Samstagnachmittag, die triumphierte. Es war Krejcikova, 28, aus der tschechischen Stadt Brünn, eher eine Doppelspezialistin, die im Einzel aber zu Sternstundenmomenten fähig ist. 2021 hatte sie wie aus dem Nichts die French Open gewonnen. Und nun, nach dem 6:2, 2:6, 6:4 gegen Paolini, ist sie auch Wimbledonchampion. In der Weltrangliste wird sie auf Platz sieben steigen. Paolini wird neue Dritte sein.

Die große Schale für Barbora Krejcikova - und die kleine Trophäe für Jasmine Paolini. (Foto: Henry Nichols/AFP)

„Das ist unwirklich, bislang Nummer 25 der Welt, bei der Siegerehrung, „es ist definitiv der beste Tag meiner Tenniskarriere und der beste Tag meines Lebens.“ Sie sei am Ende die „glückliche“ gewesen, sie erinnerte auch kurz daran, dass sie in diese Saison länger verletzt war. Und dann wurde der Moment noch gefühliger, als Krejcikova beim Interview auf dem Centre Court auf ihre frühere Mentorin Jana Novotna angesprochen wurde. Die mit nur 49 Jahren an Krebs verstorbene Tschechin hatte 1998 in Wimbledon ebenfalls gesiegt, die Briten liebten sie.

In den letzten acht Jahren gab es jedes Mal eine neue Wimbledonsiegerin

„Jana war die, die sagte, ich habe das Potenzial“, erinnerte sich Krejcikova an ihre Zeit als Juniorin, „und bevor sie von uns ging, sagte sie mir, ich solle einen Grand Slam gewinnen.“ Ihre Stimme stockte. „Ich hätte nie gedacht, dass ich die Trophäe gewinne, die Jana gewann.“ Sie musste nur runterschauen. Sie hielt die berühmte Schale namens Venus Rosewater Dish tatsächlich in den Händen. 3,2 Millionen Euro Preisgeld wird sie zudem erhalten. Krejcikova folgt auf ihre Landsfrau Marketa Vondrousova, die im Vorjahr siegte; und wie unberechenbar in Wimbledon das Frauenturnier abläuft, zeigt sich auch darin, dass es in den letzten acht Jahren jedes Mal eine neue Gewinnerin gab.

Die Rahmenbedingungen waren eines Finales absolut würdig, die Sonne schien durch ein paar Wolken hindurch, das Dach war offen. In der Royal Box, der Ehrenloge gleich am Zugang zum Klubhaus, saßen natürlich wieder besondere Menschen, darunter die Hollywoodschauspielerin Kate Beckinsale, die Sängerin Ellie Goulding, der italienische Regisseur mit dem großartigen Namen Lamberto Lambertini und Maria Scharapowa, die 2004 als 17-Jährige Wimbledonsiegerin geworden war. Ehe das Match begann, wurde, so ist das in Wimbledon, eine Münze geworfen, für die Wahl von Aufschlag und Platzseite. Durchgeführt wurde dies von einem Tennistalent, das am Morgen sogar für die Medien zur Verfügung stand, auch solche Randaspekte werden zelebriert. Wenn die Tenniswelt jemals untergeht, dann wird Wimbledon sicherlich als letztes Turnier seinen Geist aufgeben. Wobei an dieser Stelle Kritik angebracht ist: Die Erdbeeren waren manchmal nicht ganz reif. Da muss der All England Club dringend nachbessern.

Paolini nutzt nach dem verlorenen ersten Satz ein taktisches Manöver

Krejcikova konnte als Erste ihre Nervosität ablegen, sie gewann das erste Aufschlagspiel Paolinis. Beim 0:2-Rückstand gab es aufmunternden Applaus, der an Paolini adressiert war, die Zuschauer spürten, dass sie noch zu angespannt agierte. Bei 2:1 poppte laut eine Champagnerflasche, die jemand auf der Tribüne geöffnet hatte, noch sah die Schiedsrichterin von der in solchen Fällen gängigen Ermahnung ab („Open the bottles on changeovers!“). Paolini leistete mehr Widerstand, aber Krejcikova spielte den Satz routiniert zu Ende, 6:2 nach 35 Minuten. So schnell sind nicht mal die Champagnerflaschen geleert.

Dass Paolini nun, nach nur gut einer halben Stunde Spielzeit, sofort zu einer Toilettenpause hinausmarschierte, zeigte wieder einmal den Aberwitz dieser Regel, sie sollte lieber unter den Schlagworten „taktisches Manöver, um zurück ins Match zu kommen“ laufen. Paolini gelang tatsächlich eines: Sie begann dieses bislang einseitige Finale noch mal von vorn, pushte sich, ballte die Faust, die Zuschauer hatte sie ohnehin auf ihrer Seite. Der dritte Satz musste entscheiden.

Anspannung bis in die Fingerspitzen: Barbora Krejcikova vergibt zwei Championship-Bälle und nutzt den dritten. (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Paolini, die nun natürlich nicht austrat (dafür natürlich aber Krejcikova), surfte auf ihrer Welle des Mutes und der Siegesgier weiter. Sie strahlte immer wieder. Krejcikova bäumte sich aber auf, fand ihre alte Sicherheit wieder. Paolini streute ein paar Bälle, so zog Krejcikova mit Break auf 4:3 davon und erhöhte mit eigenem Service auf 5:3. Plötzlich war das Match in die andere Richtung gekippt. So kann Tennis sein, gnadenlos, es geht nur um den letzten Punkt. Bei 5:4 schlug Krejcikova, die gerade noch wie die kommende Verliererin wirkte, zum Sieg auf. Sie hatte zwei Matchbälle, vergab sie mit zitternder Hand, ihren dritten nach 1:56 Stunden Spielzeit verwandelte sie. Der Rest ist Geschichte.

In ihrer Heimat werde „keiner glauben, dass ich im Finale stand, und keiner wird glauben, dass ich gewann“, sagte Krejcikova, die so verdattert war, dass sie auf die Schnelle nicht mal wusste, wie sie feiern werde: „Ich muss mit meinem Team reden.“