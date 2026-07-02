Kurz zuckte das Ballmädchen zusammen, es musste in dieser Sekunde glauben, dass es mit seiner Schere den erfolgreichsten Arm der Geschichte im Männertennis verletzt hatte. Novak Djokovic war zusammengezuckt, als es ihm ein Tape in Nähe des Bizeps abschnitt. Dann lachte er auf. Das Ballmädchen seufzte erleichtert. Dass noch das Zweitrundenmatch des Serben lief, gegen Stefanos Tsitsipas? Dass 15 000 Zuschauer im Centre Court des Rasenklassikers in Wimbledon saßen? Hielt Djokovic nicht davon ab, sie hereinlegen zu wollen. Später wurde er beim Platzinterview auf die Szene angesprochen. „Das macht man wohl, wenn man 2:0 Sätze führt und nicht 0:2 zurückliegt“, sagte Djokovic, „sorry, wenn ich sie erschreckt habe. Ich glaube, es war kein großartiger Witz, aber zumindest hat es mir geholfen, mich etwas auf dem Platz zu entspannen.“ Er grinste, das Publikum prustete los.

Operation Tapeverband - kurz vor dem Schreckmoment... Brian Inganga/AP

Novak Djokovic, inzwischen 39 Jahre alt, ist bekanntlich auf der Zielgeraden seiner einmaligen Karriere. Noch ist sein Beutezug nicht beendet, die große Frage ist etwa, ob er seinen 25. Grand-Slam-Titel schafft, er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass dies eines der wenigen Ziele ist, die ihm geblieben sind. Er denkt in völlig anderen Sphären als der Rest des Feldes. „Im Grunde meines Herzens bin ich ein Innovator“, sagte Djokovic einmal treffend, „ich breche gerne mit Konventionen. Ich stelle den Status quo gerne infrage – auf dem Platz und abseits davon.“ Das beschrieb Djokovic perfekt, Kern dieser Aussage war ja: Ihm sind alle Wege recht, sofern sie zum Erfolg führen. Einmal trug er einen Knopf unter seinem Shirt, der therapeutische Lichtwellenlängen aussenden konnte. Solche Grenzen lotet er aus.

„Vintage-Novak“ sei zurück, stellte die bekannte Platz-Moderatorin Lee McKenzie fest

Umso erstaunlicher ist, dass dieser Tage ein anderer, weniger innovativer, wenngleich ebenfalls vertrauter Djokovic zu beobachten ist. „Vintage-Novak“ sei zurück, stellte die bekannte Platz-Moderatorin Lee McKenzie, 48, fest, sie meinte das nur positiv und auf seine spielerische Dominanz bezogen, und genau so fasste es Djokovic auf. „Die Terminologie gefällt mir“, sagte er ruhig. „Sie ist schön – sie lässt die besten Tage wieder aufleben.“

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Für die Gegner ist das keine gute Nachricht, der arme griechische Adonis Tsitsipas hatte beim 3:6, 4:6, 2:6 nicht den Hauch einer Chance. Und wenn sich einer wie der Chinese Yibing Wu in der ersten Runde zum Match seines Lebens aufbäumt, hält ihm Djokovic stand, grätscht, rennt, rutscht, weicht keinen Meter zurück. Bei den French Open kürzlich verlor er in der dritten Runde in einer packenden Partie gegen den Brasilianer João Fonseca, 19, kurz fühlte sich die Niederlage wie Zeitenwende an. In Wimbledon sieht es aus, als sei sie vorerst abgesagt, mal wieder. Vintage-Novak hat etwas dagegen.

„Ich denke, ich bin hier besser vorbereitet als bei Roland Garros“: Novak Djokovic, hier bei seinem lockeren Zweitrundensieg gegen Stefanos Tsitsipas. Jesper Zerman/Bildbyran/Imago

Klang Djokovic in Paris noch verhalten, gibt er sich in Wimbledon viel offensiver. „Ich denke, ich bin hier besser vorbereitet als bei Roland Garros“, betonte er. „Ich habe schon immer gerne auf Rasen gespielt. Ich habe hier in Wimbledon eine sehr gute Bilanz und eine erfolgreiche Historie. Das gibt mir für den Start ins Turnier eine gehörige Portion Selbstvertrauen.“ Im All England Club strebt Djokovic seinen achten Triumph an, damit hätte er zu Roger Federer aus der Schweiz aufgeschlossen. Man ahnt, dass ihn, der sich gerne als Wolf empfindet, diese Perspektive noch hungriger macht. Ab dem 20. August kommt seine lange erwartete Dokumentation bei Prime Video, Titel: „NOVAK DJOKOVIC: Der Wolf im Winter“.

Dass er grundsätzlich, da Federer und der Spanier Rafael Nadal aufgehört haben, nach wie vor die Autorität schlechthin ist, belegen immer wieder seine Pressekonferenzen. Er wird zu allem querbeet befragt, als sei er Innen-, Außen-, Justiz- und Forschungsminister. Nach dem Sieg gegen Wu referierte er minutenlang darüber, dass sich Tennis, die Tour, die Formate, die Matchdauer (kürzer!) ändern müssten, um neue Generationen für Tennis zu begeistern, nur die Grand-Slam-Turniere könnten bleiben, wie sie sind. Des Weiteren tat er, weil er auch hierzu um Expertise gebeten wurde, kund: England solle Boris Becker, seinen Ex-Trainer, der auf der Insel eine Gefängnisstrafe verbüßt hatte, wieder einreisen lassen. Die Tenniswelt sollte weniger an Serena Williams herumnörgeln und sich lieber freuen, dass die 44-jährige Amerikanerin nach vier Jahren zurückkehrte. Seinen Kindern verbiete er aus Schutz das Handy. Aus jeder dieser Erläuterungen entstanden Schlagzeilen weltweit.

Djokovic genießt offensichtlich diese Rolle des Alterspräsidenten, er strahlt Freude aus und ist doch fokussiert, er versicherte, er nehme es kein bisschen selbstverständlich, immer noch auf den Centre Court zu dürfen, ein magischer Ort für ihn. Hier hat er, sein Ritual, stets auch Gras gegessen nach den Titelgewinnen. Und gerne würde er das wieder tun, am 12. Juli. Leichter wird sein Weg, das liegt in der Natur des Draws, jetzt nicht, in der dritten Runde trifft er auf den Franzosen Arthur Rinderknech, der im Vorjahr Alexander Zverev besiegte. Dann könnte Fonseca warten. Dann Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien. „Sobald man erst einmal in Schwung gekommen ist, steigt das Niveau“, konstatierte Djokovic aber zufrieden nach seinem Erfolg gegen Tsitsipas. Er scheint sein Momentum wieder gefunden zu haben.