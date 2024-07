Von Gerald Kleffmann, London

Das Ende in diesem unerwartet einseitigen Finale war dann noch spannend, laut wurde es auf dem Centre Court. Zumindest nach den Ballwechseln johlten die Zuschauer auf. Carlos Alcaraz hatte so lange Novak Djokovic dominiert, bei 5:4 im dritten Satz drei Matchbälle gehabt, sie leichtfertig vergeben, Djokovic kam zurück, der alte Meister, der zähste Gegner seit Jahren auf den Plätzen dieser Welt, der Zermürber so vieler Tennisseelen – 24 Grand-Slam-Titel fliegen einem nicht zu. Fast wäre es noch einmal in den vierten Satz gegangen. Doch diesmal saß nicht Djokovic am Steuer. Er war der Beifahrer.