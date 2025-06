„Ja, klar kann ich auf laut stellen, Ella sitzt ja im Auto“, sagt Lars Uebel – und schon ist Ella Seidel am Handy und spricht, während sie und ihr Trainer zur Anlage des All England Clubs fahren. „Ich bin superglücklich, das war auf jeden Fall das große Ziel diese Woche, sich zu qualifizieren“, sagt Seidel fröhlich und ergänzt: „Ich bin superfroh, dass ich die drei Matches gewonnen habe. Auch wenn nicht alles top lief. Ich bin mental immer drangeblieben.“

Zum Lohn für die erfolgreiche Qualifikation darf die 20-jährige Seidel nun erstmals in ihrer jungen Karriere in Wimbledon, beim berühmten Tennisturnier, im Hauptfeld antreten. Gleichzeitig bessert sie die maue deutsche Bilanz auf. Nur sieben Profis des Deutschen Tennis Bundes wirken in der ersten Runde mit, Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Tatjana Maria, Laura Siegmund, Eva Lys und Seidel. Man muss weit zurückgehen, um eine ähnlich schlechte Beteiligung zu finden. 1982 waren es sechs deutsche Teilnehmer. So sind die Zeiten jetzt für den DTB.

Karriereende von Dustin Brown : „Meine Karriere war keine, wie sie im Tennis-Handbuch steht“ Auf Dustin Brown hatte die Tennistour wahrlich nicht gewartet, und doch blickt der 40-Jährige nach 22 Jahren als Profi auf eine der außergewöhnlichsten Karrieren im deutschen Sport zurück. Ein Gespräch über Armut in den Bergen Jamaikas, Toilettengänge mit Machete, Turnierreisen im Wohnmobil und Alltagsrassismus. SZ Plus Interview von Gerald Kleffmann ...

Die Hamburgerin Seidel ist bislang nur Experten und Tenniskennern im Lande vertraut. Geht es nach Uebel, ihrem Trainer, mit dem sie seit Mai des vergangenen Jahres zusammenarbeitet, ist das sogar von Vorteil. „Ella soll ruhig noch ein bisschen unbekannt bleiben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde es gut, dass der Fokus im Moment auf Eva Lys ist.“ Lys, 23, ist als Nummer 61 der Weltrangliste die zweitbeste Deutsche hinter der 37-jährigen Tatjana Maria, die nach ihrem Sieg beim WTA-Turnier in Queens, London, auf Rang 45 kletterte. „Für uns gibt das mehr Ruhe für unsere Entwicklung. Die braucht Ella auch.“

Lars Uebel weiß, wovon er spricht, der 44-jährige Berliner hat Talente kommen und gehen sehen und namhafte deutsche Profis begleitet. Bislang war er nur im Männertennis im Einsatz. Tatsächlich wechseln im Tennis kaum Trainer zwischen Männer- und Frauentour hin und her, die meisten bleiben in ihren Biotopen. Das Duo Seidel/Uebel ist so gesehen eine Art Pilotprojekt.

Ihr Trainer arbeitete zuvor mit Philipp Kohlschreiber und Yannick Hanfmann

Uebel, einst in seiner aktiven Karriere Nummer 242 der Weltrangliste, betont: „Das ist ein Privileg, dass ich mir auch ein bisschen aussuchen durfte, ob ich das Projekt machen will oder nicht. Ich will nicht sagen, als Herrentrainer hat man die Damen immer ein bisschen belächelt, aber man hat immer gesagt, das ist so ein bisschen anders. Und ich wollte dieses Anders mal spüren.“ Zuvor hatte er Spieler wie Philipp Petzschner, Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk und Yannick Hanfmann angeleitet. An der Tennis-Base in Oberhaching bei München, Stützpunkt des Bayerischen Tennis-Verbandes und des DTB, ist er Sportlicher Leiter Profitennis und hat somit die organisatorische Führung über Profis wie Justin Engel, Max Hans Rehberg, Daniel Masur und Kathinka von Deichmann. Mit Seidel arbeitet er „exklusiv auf den Turnieren zusammen“.

„Ihre Stärke ist es, über Geschwindigkeit und Kraft zu kommen“: Coach Lars Uebel über Ella Seidel. (Foto: Juergen Hasenkopf/Imago)

In Seidel hat sich Uebel das wohl hoffnungsvollste deutsche Talent bei den Frauen ausgesucht, eine Spielerin, die, wie sie selbst erklärt, „jeden Schritt mitgenommen“ und ihren Weg kontinuierlich aufgebaut hat. Sie begann in Hamburg mit sechs beim Klipper THC, 2019 war sie deutsche Meisterin der U14. Im Jahr 2021 holte sie auch in der U-16-Klasse den Titel und wurde ins Porsche Junior-Team Deutschland aufgenommen, den höchsten Förderkader des DTB bei den Juniorinnen. 2023 erhielt sie eine Wildcard für das WTA-Turnier in Hamburg und hatte so ihr erstes Match auf der höchsten Tour. Bei den Australian Open 2024 schlug sie in der Qualifikation unter anderem die gesetzten US-Amerikanerinnen Elizabeth Mandlik und Hailey Baptiste, ehe sie in der ersten Runde auf die Belarussin Aryna Sabalenka traf und beim 0:6, 1:6 zu spüren bekam, wie weit weg die Weltranglistenerste von ihr ist.

Aber: Das deutsche Tennis hat jetzt immerhin mal wieder ein weiteres Talent, das auf den Bühnen der Tour auftaucht. Viele sind es ja nicht. In der Weltrangliste ist Seidel schon an den Top 100 dran, als Nummer 109. „Ella ist eine der härtesten Arbeiterinnen auf der Tour“, schwärmt Andrea Petkovic. Die frühere Spitzenspielerin ist diesmal für Prime Video in Wimbledon am Mikrofon, der Streaming-Sender überträgt als einziger deutscher Kanal das Turnier. „Sie ist immer diejenige, die nach zweieinhalb Stunden, wenn wir eigentlich schon durch sind, sagt: Lass uns noch mal ein paar Vorhände machen.“ Petkovic hat es vor allem Seidels Stil angetan, „sie spielt modernes Tennis, sie hat einen mega Zug im Arm. Und sie kommt, obwohl sie nicht oft auf Rasen gespielt hat, gut mit dem Belag klar.“ Uebel teilt diese Einschätzung. „Sie kann den Ball sehr beschleunigen. Sie kann von beiden Seiten gut aufschlagen. Ihre Stärke ist es, über Geschwindigkeit und Kraft zu kommen.“

Seidel ist offenkundig sehr diskussionsfreudig – auch mit ihrem Coach

Als Schwäche beurteilt Uebel, dass Seidel „in der Variabilität noch ausbaufähig“ sei. Sie könne auch mal öfter einen Slice, einen Schlag mit Unterschnitt, einstreuen. Oder ans Netz gehen. Athletisch sei auch Luft nach oben, aber das sei normal in dem Alter. Auch an ihrer Emotionalität, wie Uebel es ausdrückt, doktere sie, Seidel arbeitet, was ungewöhnlich für so eine junge Spielern ist, mit einer Sportpsychologin zusammen. Anna Szigeti hatte vorher etwa Beachvolleyballerin Laura Ludwig beraten und 2016 zu Olympia-Gold geführt (mit Kira Walkenhorst). Seidel hat ihren eigenen Kopf, was Uebel zu spüren bekommt, wie sie selbst entspannt zugibt. „Mit Lars macht es mir super viel Spaß, auch wenn wir öfter mal ein bisschen diskutieren.“ Uebel mag Typen, die Dinge hinterfragen, auch wenn er zugibt: „Es ist für mich dann auch manchmal herausfordernd, damit umzugehen.“

Die Charakterstarken können dafür beißen, Seidel etwa hatte erst vor vier Wochen in Paris bei den French Open mit zwei eigenen Matchbällen in der letzten Runde der Qualifikation verloren. „Das tat weh“, sagt Uebel. „Da sofort zurückzukommen, ist beeindruckend von ihr.“ Uebel hoffte auf eine schlagbare Gegnerin in der ersten Runde und dass Seidel auf einem Platz angesetzt wird, „bei dem so wenig Leute wie möglich zuschauen können“. Der Wunsch ging in Erfüllung. Seidel trifft nicht auf Sabalenka wie in Melbourne oder auf Coco Gauff wie in Stuttgart, sondern auf die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro, aktuell 60. der Weltrangliste.