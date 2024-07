Er hatte bis zum letzten Moment offengelassen, ob er werde antreten können. Und sein körperliches Befinden am Montagnachmittag schien gar nicht mal so schlecht gewesen zu sein, zumindest verkündeten dies die britischen Medien, die den schottischen Tennisprofi fast ununterbrochen begleiten in diesen besonderen Tagen. Es ist ja nach Lage der Dinge das letzte Mal, dass der zweimalige Wimbledon-Sieger (2013 und 2016) im All England Club antritt. In einem Trainingsmatch gegen den britischen Kollegen Dan Evans, so wird berichtet, habe Murray klar geführt, als sie vorzeitig ihre Partie beendeten. Doch am Dienstagvormittag kam die Gewissheit: Der 37-Jährige sah sich nicht imstande, sein am Nachmittag angesetztes Einzel gegen den Tschechen Tomas Machac zu bestreiten. Im Doppel indes will Murray mit seinem Bruder Jamie noch einen Versuch wagen, ihr Einsatz dürfte spätestens am Freitag erfolgen. Damit wird Murrays letztes Einzel seiner langen Karriere in Wimbledon die Fünfsatzniederlage im vergangenen Jahr gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas bleiben.