Er hatte bis zum letzten Moment offengelassen, ob er werde antreten können. Und sein körperliches Befinden am Montagnachmittag schien gar nicht mal so schlecht gewesen zu sein, zumindest verkündeten dies die britischen Medien, die den schottischen Tennisprofi fast ununterbrochen begleiten in diesen besonderen Tagen. Es ist ja nach Lage der Dinge das letzte Mal, dass der zweimalige Wimbledon -Sieger (2013 und 2016) im All England Club antritt.

In einem Trainingsmatch gegen den britischen Kollegen Dan Evans, so wird berichtet, habe Murray klar geführt, als sie vorzeitig ihre Partie beendeten. Doch am Dienstagvormittag kam die Gewissheit: Der 37-Jährige sah sich nicht imstande, sein am Nachmittag angesetztes Einzel gegen den Tschechen Tomas Machac zu bestreiten. Im Doppel indes will Murray mit seinem Bruder Jamie noch einen Versuch wagen, ihr Einsatz dürfte spätestens am Freitag erfolgen. Damit wird Murrays letztes Einzel seiner langen Karriere in Wimbledon die Fünfsatzniederlage im vergangenen Jahr gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas bleiben.

„Leider hat Andy, obwohl er seit seiner Operation vor etwas mehr als einer Woche unglaublich hart an seiner Genesung gearbeitet hat, die sehr schwierige Entscheidung getroffen, in diesem Jahr kein Einzel zu spielen“, hieß es in einer Erklärung des früheren Weltranglistenersten und dreimaligen Grand-Slam-Gewinners. „Schwer enttäuscht“ sei er, so wurde er zitiert, er hatte ja gehofft, „noch einmal hier zu spielen“. Murray hatte sich jüngst eine Zyste an der Wirbelsäule, die auf einen Nerv gedrückt hatte, entfernen lassen müssen. Für das Doppel haben er und sein Bruder eine Wildcard erhalten. Die Abschiedsfeier für einen der Großen seines Sports dürfte also nur etwas verschoben sein.

Für Marketa Vondrousova ist das Turnier derweil sportlich bereits beendet. Sie verlor in der ersten Runde gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro 4:6, 2:6. Die 25-jährige Tschechin schied damit als erste Wimbledon-Titelverteidigerin seit Stefanie Graf 1994 zum Auftakt aus. Laura Siegemund ist als erste deutsche Spielerin in die zweite Runde eingezogen. Die 36-Jährige gewann 6:4, 6:1 gegen Kateryna Baindl aus der Ukraine und trifft nun auf Elena Rybakina aus Kasachstan, die 2022 den Wimbledon-Titel errungen hatte.