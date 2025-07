Laura Siegemund schlug beide Hände über dem Kopf zusammen, dann winkte sie ins Publikum, ihr Schläger lag noch an der Grundlinie, sie hatte ihn einfach fallen lassen in diesem außergewöhnlichen Moment. Ein paar Minuten später hatte sie ihr Team umarmt, zuallererst ihren Trainer Antonio Zucca; mit dem Sarden ist sie auch privat liiert. Sie drückte und herzte eine Reihe weiterer Unterstützer in der ersten und zweiten Reihe auf der Tribüne, ehe sie ans Mikrofon schritt. Auf dem Court No. 2, eine nette mittelgroße Schüssel, ist es auch Regel, dass die Sieger kurz befragt werden.

„Ich bin wirklich glücklich“, sagte Siegemund, und das durfte sie auch sein. Die 37-Jährige – die Veteranin des deutschen Tennis, die als einzige von vier im Hauptfeld gestarteten DTB-Vertreterinnen noch in der dritten Runde stand – ist nun sogar im Achtelfinale angekommen. Sie bezwang die Australian-Open-Siegerin Madison Keys 6:3, 6:3. Die Runde der letzten 16 hatte Siegemund in Wimbledon noch nie erreicht. Ihr bestes Ergebnis bislang bei den vier Grand-Slam-Turnieren war das Erreichen des Viertelfinales bei den French Open 2020.

Siegemund machte gegen Keys das, was sie am besten kann: Sie nervte ihre Gegnerin. Immer wieder streute sie Stopps ein, variierte ihre Schläge, spielte mal mit Unterschnitt, mal wieder mit Topspin, mit viel Drall. Die Weltranglistenachte Keys, mit 30 Jahren auch nicht die Unerfahrenste, wirkte manchmal so, als würde ihr dieses Match nicht den größten Spaß machen. Wenn Siegemund aufschlug, ließ diese sich ewig Zeit, mehrmals überschritt sie die zulässigen 25 Sekunden, die Profis zwischen zwei Ballwechseln zum Servieren haben. Just bei ihrem vierten Matchball kassierte sie eine Verwarnung. Aber Siegemund schüttelte diese Ermahnung cool ab und holte sich den nächsten und letzten Punkt.

„Es ist wichtig, Lösungen zu finden“, sagte sie strahlend beim Interview auf dem Rasenplatz, „ich habe meine Nerven beisammen gehalten.“ Denn auch sie, das gab sie feixend zu, hätte ja welche gehabt. „Wenn du keine Nerven in solchen Momenten hast, bist du wahrscheinlich tot“, sagte sie, und die Zuschauer lachten mit ihr. Sie hatte tatsächlich das Publikum auf ihrer Seite. „Druck ist ein Privileg“, an diesen altbekannten Spruch hätte sie immer wieder während der Partie gedacht, und auch daran, welche Möglichkeiten sie in ihrem Spiel habe. Siegemund ist nicht nur Spielerin, sie ist auch Trainerin und Psychologin in einem. In Psychologie hat sie ja tatsächlich einen Uni-Abschluss.

Siegemund trifft im Achtelfinale am Sonntag auf die 21 Jahre alte Solana Sierra, die als Lucky Loserin, als Nachrückerin aus der Qualifikation, ihrerseits eine nette Erfolgsgeschichte erlebt. In der Weltrangliste ist die Argentinierin als 101. drei Plätze vor Siegemund rangiert. Siegemund hatte aber bereits nach ihrem Sieg in der dritten Runde gegen die Kanadierin Leylah Fernandez, US-Open-Finalistin 2021, betont, dass sie sich für den Namen ihrer nächsten Kontrahentin „absolut null“ interessiere. Sie wolle erst einmal ihre Freude genießen. Und genau das tat sie am Freitagnachmittag im All England Club. Einem Balljungen sagte sie, sie würde gerne noch Handtücher haben, auf diesen ist ja der Wimbledon-Schriftzug gestickt. Besondere Siege verdienen besondere Andenken.