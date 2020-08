Serena Williams ist im Viertelfinale des Turniers im amerikanischen Lexington überraschend ausgeschieden. Die 38-Jährige unterlag der in der Weltrangliste auf Platz 116 geführten Shelby Rogers am Freitag (Ortszeit) mit 6:1, 4:6 und 6:7 (5). "Ich habe es mir irgendwie selbst schwer gemacht, indem ich eine Vielzahl von unerzwungenen Fehlern gemacht habe", sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin. Beim Turnier in den USA hatte Williams ihr Comeback nach der Corona-Unterbrechung gegeben und im Achtelfinale ihre Schwester Venus bezwungen. Zum ersten Mal seit 2012 scheiterte sie nun an einer Spielerin, die außerhalb der Top 100 rangiert. Rogers setzte sich hingegen zum dritten Mal gegen eine Spielerin aus den Top Ten durch.