25 Jahre nach ihrem Debüt bei den Australian Open darf die 42 Jahre alte Venus Williams am ersten Tennis-Grand-Slam des Jahres teilnehmen. Die Organisatoren erteilten der älteren Schwester von Serena Williams am Montag eine Wildcard. Für die zweimalige Finalteilnehmerin wird es der 22. Auftritt bei dem Turnier in Melbourne. Die Australian Open beginnen am 16. Januar, Venus Williams hat zuletzt im Januar 2021 teilgenommen.