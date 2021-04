Hamburg wird bereits in diesem Sommer und damit erstmals seit 19 Jahren wieder Schauplatz eines Frauen-Tennisturniers. Das WTA-Event der 250er-Kategorie werde vom 7. bis 11. Juli und damit parallel zur zweiten Woche von Wimbledon ausgetragen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Die Frauen spielen damit unmittelbar vor den Männern auf der Anlage am Hamburger Rothenbaum. Profis, die im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers im All England Club dabei sind, werden als Teilnehmer nicht infrage kommen. Für die Hansestadt ist die Rückkehr des Frauen-Tennis jedoch ein großer Erfolg. Letztmals schlugen 2002 Frauen in Hamburg auf, seitdem nur noch die Männer von der ATP Tour.