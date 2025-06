Die Tschechin Marketa Vondrousova hat den Titel beim hochklassig besetzten Rasenturnier in Berlin gewonnen. Die Wimbledonsiegerin von 2023 setzte sich im Finale am Sonntag im Steffi-Graf-Stadion mit 7:6 (10), 4:6, 6:2 gegen die Chinesin Wang Xinyu durch. Beide Spielerinnen waren ungesetzt gewesen und hatten auf ihrem Weg ins Endspiel namhafte Gegnerinnen geschlagen. Vondrousova, 25, besiegte Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA), die zweimalige Wimbledonfinalistin Ons Jabeur (Tunesien) und im Halbfinale die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus). Wang, 23, warf French-Open-Champion Coco Gauff (USA) aus dem Turnier. Von den besten zehn Spielerinnen der Welt waren in Berlin acht am Start.