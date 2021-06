Nach Verzögerungen aufgrund Regens konnten am Dienstag die ersten Partien beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart auf der Anlage des TC Weissenhof stattfinden; am Montag waren Qualifikationsspiele in die Halle verlegt worden. Der Münchner Peter Gojowczyk schaffte als fünfter deutscher Tennisprofi den Sprung ins Hauptfeld des mit 618 735 Euro dotierten Mercedes Cups, der 25-Jährige gewann sein zweites Qualifikationsmatch 6:2, 6:4 gegen den Franzosen Gregoire Barrere. Ausgeschieden in Runde eins ist Dustin Brown, der 31-Jährige unterlag dem Georgier Nikolos Bassilaschwili 3:6, 6:7 (4). Der Kanadier Denis Shapovalov ist an Eins gesetzt.