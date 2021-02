Der Bayerische Tennis-Verband fordert eine schrittweise Öffnung von Tennishallen und Tennisanlagen. Wie der Verband mitteilte, habe man ein Schreiben mit diesem Anliegen an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder geschickt. Der Verband spricht sich für das Tennisspielen auf Freiplätzen vom 1. März an aus. "Erneut und vehement fordern wir von der Bayerischen Staatsregierung die umgehende Öffnung des kontaktfreien und im Verein organisierten Individualsports, somit insbesondere auch des Tennissports. Sport an der frischen Luft, ganz im Sinne der Gesundheit und somit auch der Pandemiebekämpfung!", erklärte BTV-Präsident Helmut Schmidbauer. Der BTV sieht in der Öffnung der Tennisanlagen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, die seit Mai auf den Anlagen praktiziert würden, keine Gefahr für die Gesundheit der Spieler und der Gesamtbevölkerung.