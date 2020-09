US Open:Zverev bleibt gelassen

US Open

Als erster deutscher Tennisprofi seit Boris Becker vor einem Vierteljahrhundert hat Alexander Zverev bei den US Open die Chance auf das Endspiel.

Im Duell gegen Borna Coric beweist der 23-Jährige, dass er auch an Tagen gewinnen kann, an denen er nicht perfekt spielt - und steht nun im Halbfinale.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das letztlich Fatale an diesem Moment: Alexander Zverev lag völlig richtig, der Punkt hätte ihm zugesprochen werden müssen. Schiedsrichterin Eva Asderaki-Moore hatte den Linienrichter überstimmt und einen Ball von Zverev für gültig erklärt, Gegner Borna Coric (Kroatien) hatte die Kugel schon vor dem "Aus"-Ruf unglücklich getroffen. Es gab jedoch, nach minutenlanger Debatte, eine Wiederholung, und es folgte das, was man schon so häufig gesehen hatte bei Zverev nach solchen Diskussionen: Er verlor sein Aufschlagspiel, es stand nun 1:6, 2:4.

Was man danach gewöhnlich erlebt hatte bei Zverev: ein Implodieren und schnelles Ende der Partie, zumal gegen einen bissigen und unangenehmen Gegner wie Coric, der Zverev in vier Duellen drei Mal besiegt hatte. Coric ist giftig, auch neben dem Platz, im zweiten Satz verließ er gleich zwei Mal innerhalb weniger Minuten den Platz, um seine Kleidung zu wechseln.

Es sind solche Mätzchen, die Zverev kolossal nerven - wie auch die Spielweise von Coric, der immer wieder versuchte, lange Ballwechsel zu provozieren und den bisweilen ungeduldigen Zverev zu riskanten Schlägen zu verführen. Der würde dann nervös werden und ihm vielleicht sogar ein Aufschlagspiel mit drei Doppelfehlern schenken wie im ersten Satz.

Nur: All das passierte nicht. Zverev blieb völlig gelassen, auch im vierten Durchgang, als er fest glaubte, einen Stopp von Coric erlaufen zu haben (diesmal hatte die Schiedsrichterin recht).

Es war kein spielerischer Leckerbissen - auch das nervt Zverev normalerweise -, das Duell zog seine Qualität aus der Spannung, die nun wirklich gegeben war: Wer würde, auch wenn nicht alles klappt, dennoch obsiegen? Zverev bewies, dass er auch an Tagen gewinnen kann, an denen er nicht perfekt spielt, in diesem Fall 1:6, 7:6(5), 7:6(1), 6:3. "Ich hatte nichts mehr zu verlieren", sagte Zverev über diesen Moment im zweiten Satz: "Die Qualität war eines Viertelfinales nicht würdig, also habe ich einfach versucht, das Beste draus zu machen."

Zverev zeigt neue Varianten in seinem Spiel

Zverev, 23, steht damit im Halbfinale der US Open, der Gegner wird am Abend zwischen Pablo Carreño Basta (Spanien) und Denis Shapovalov (Kanada) ermittelt. Davor hatte bereits Laura Siegemund, US-Open-Siegerin im Mixed 2016, mit Partnerin Vera Zvonareva (Russland) durch ein 5:7, 6:3, 7:5 gegen das russische Duo Anna Blinkova / Veronika Kudermetova das Finale im Frauendoppel erreicht.

Die Zusammenarbeit mit seinem neuen Trainer David Ferrer scheint sich bei diesen US Open bereits auszuzahlen. Zverev wählt beim zweiten Aufschlag nun häufiger die schneller Variante, weil sich Risiko und Ertrag die Waage halten. Zudem behält er die Ruhe, die es in Partien über drei Gewinnsätze nun mal braucht - weil kaum jemand mehr als drei Stunden lang perfekt spielen kann.

Vor allem zeigt Zverev neue Varianten in seinem Spiel, die man vorher so nicht gesehen hatte: Im dritten Satz zum Beispiel zog er sich für ein paar Ballwechsel komplett in die Defensive, er lockte Coric, provozierte Fehler - oder konterte bisweilen mit unglaublichen Passierschlägen.

Nach der Disqualifikation von Novak Djokovic (Serbien) - er hatte einer Linienrichterin einen Ball an den Hals geschlagen - wird es bei den US Open einen Champion geben, der davor noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Das ist einer der Makel, die dem noch immer sehr jungen Zverev vorgehalten werden: dass er nicht über sieben mögliche Fünf-Satz-Partien so gut spielen kann, dass es eben reicht. "Er muss seinem Spiel ein paar Elemente hinzufügen", sagte Boris Becker vor dem Turnier zur SZ.

Das hat er getan, und nach dieser vor allem mentalen Leistung gegen Coric gilt Zverev definitiv als Kandidat, das erste Grand-Slam-Turnier seines Lebens zu gewinnen - und vielleicht wird dieser fatale Moment im zweiten Satz in Erinnerung bleiben als der Moment, in dem Zverev zum Champion wurde.