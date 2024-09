Es war spät in der Nacht, als Jannik Sinner im tristen „Room 1“ des Medienzentrums saß und einen Rückblende erlebte. „Ich komme vom Skifahren“, erinnerte er sich, da sei es so: Ein Fehler, „und das Rennen ist vorbei“. Sinner wusste bestens, wovon er sprach, der Südtiroler war als Kind Mitglied beim ASC Drei Zinnen und talentiert. 2012 wurde er in seiner Altersklasse Zweiter bei der italienischen Meisterschaft. Weniger gut lief es in seinem letzten Jahr auf den Pisten, in neun Rennen fiel er sieben Mal aus, 2014 beschloss er, sich nur noch einem Sport zu widmen. „Im Tennis“, berichtete Sinner in New York, „kann man eine etwas andere Einstellung haben.“