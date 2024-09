Kommentar von Gerald Kleffmann, New York

Der Grand-Slam-Sieg von Jannik Sinner verdient aus sportlicher Sicht großen Respekt. Der 23 Jahre alte Südtiroler, der schon in seiner Jugend ein Überflieger auf dem Tennisplatz war und, nachdem er sich gegen eine Skikarriere entschieden hatte, in Windeseile in die Tennis-Weltspitze aufstieg, hat die US Open auf beeindruckende Weise gewonnen.