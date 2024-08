Andrea Petkovic über die Eigenheiten der US Open, das enorme Party-Level von New York und warum es länger als angenommen dauert, sich vom Tennis zu lösen.

Interview von Gerald Kleffmann, New York

Andrea Petkovic wollte persönlich zum Interview auf der Anlage der US Open erscheinen, doch sie hat dieser Tage zu viele Termine. So muss es ein Telefonat richten. Die frühere deutsche Spitzenspielerin, 36, beendete vor zwei Jahren beim Grand-Slam-Turnier in New York ihre Karriere und ist seitdem gefragt als Fernsehexpertin, Turnierbotschafterin, Moderatorin, Kommentatorin. Zu New York hat Petkovic eine ganz besondere Beziehung.