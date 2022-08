Naomi Ōsaka bei den US Open:"Vielleicht werde ich alt"

Große Bälle für einen introvertierten Publikumsliebling: Naomi Ōsaka gibt Autogramme in New York, wo sie bereits zweimal die US Open gewonnen hat.

Naomi Ōsaka befindet sich derzeit in jener Spirale, in die Tennisprofis durch Formschwäche, Verletzungen und Pausen für die geistige Gesundheit geraten können. Erstaunlich ist, wie sie damit umgeht.

Von Jürgen Schmieder, New York

Das Älterwerden macht bekanntermaßen umso mehr Spaß, je jünger man dabei noch ist, und deshalb sollte man bei dieser Aussage von Naomi Ōsaka unbedingt daran denken, dass sie erst 24 Jahre alt ist. "Ich hatte in diesem Jahr mehr Zipperlein als jemals zuvor in meiner Karriere; vielleicht werde ich alt", sagte sie vor Beginn der US Open, die sie bereits zwei Mal (2018, 2020) gewonnen hat: "Das ist frustrierend und interessant zugleich, weil ich jetzt tatsächlich manchmal denke: Wow, ich würde gern noch mal so spielen können, wie ich es damals getan habe. Ich weiß aber nicht, ob ich dieses Level jemals wieder werde erreichen können."

Profisportlerjahre sind Hundejahre, für Körper und Geist; Ōsaka hat beiden viel zugemutet in ihrer mittlerweile schon zehn Jahre dauernden Karriere. Die Schinderei ist dokumentiert in Filmen und Artikeln, über die mentalen Belastungen spricht sie seit Jahren offen. Über ihre aktuelle Situation sagt sie: "Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich entspannt bin. Ich war im Training aufgeregt, verunsichert und ängstlich, weil ich hier gut abschneiden will - zuletzt aber nicht erfolgreich gewesen bin."

Ōsaka befindet sich derzeit in jener Spirale, in die Tennisprofis durch Formschwäche, Verletzungen und Pausen für die geistige Gesundheit geraten können. Misserfolg nagt am Selbstbewusstsein, und so wie der glücklose Stürmer beim Fußball ein Tor braucht, um wieder viele Tore schießen zu können, braucht eine Tennisspielerin Siege, um wieder häufiger gewinnen zu können. Klingt merkwürdig; wer jedoch mal in dieser Situation gewesen ist, der weiß: ist aber so.

In New York trifft Ōsaka gleich auf Danielle Collins, die Australian-Open-Finalistin

Allerdings ist es eben auch so, dass man im Tennis bei Niederlagen in der Weltrangliste immer weiter nach hinten rutscht (Ōsaka wird auf Platz 44 geführt) und dann bemerkt, dass neben Tod und Steuern auch die Auslosung bei Tennisturnieren unvermeidlich ist. Und man als Ungesetzte schon in der ersten Runde auf Top-Gegnerinnen treffen kann und möglicherweise wieder schnell scheitert. So dreht sich die Spirale weiter.

Detailansicht öffnen Naomi Ōsaka nach ihrem ersten US-Open-Triumph 2018. (Foto: Julian Finney/AFP)

Bei den Australian Open (die Ōsaka 2019 und 2021 gewann) und den French Open verlor sie in diesem Jahr jeweils gegen Amanda Anisimova (USA), deren stoisches Grundlinienspiel ihr gar nicht liegt; in San José traf sie kürzlich schon in der zweiten Runde auf Coco Gauff (USA) und verlor. Sie trennte sich danach von Trainer Wim Fissette und sagte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich was ändern musste. Es war das klassische 'Es liegt nicht an dir, es liegt an mir' bei Trennungen."

Derzeit wird sie von Vater Leonard Francois betreut. Die Ergebnisse seitdem: zwei Erstrunden-Niederlagen, gegen Kaia Kanepi (Estland) und Shuai Zhang (China), bei den Turnieren in Nordamerika vor den US Open. "Ich hatte mich darauf gefreut. Er kennt mich am längsten, er hat die komplette Entwicklung erlebt. Er versprüht gute Energie und gibt mir Selbstvertrauen, das brauche ich gerade - und niemanden, der mir Prozente vorrechnet oder mir sagt, was genau ich zu tun habe", sagt Ōsaka: "Leider ist es nicht so gut gelaufen für mich - aber so ist das nun mal im Leben."

Detailansicht öffnen Keiner kennt sie besser: Naomi Ōsaka (rechts) lässt sich neuerdings wieder von ihrem Vater Leonard Francois coachen. (Foto: SportsPressJP/Imago)

Ihre Gegnerin nun in der ersten Runde: Danielle Collins (USA), Australian-Open-Finalistin und in New York an Rang 19 gesetzt. So ist das nun mal im Leben.

"Ich will nicht rückwärts schauen, aber auch nicht zu weit nach vorne blicken", sagt Ōsaka

Es ist erstaunlich, wie offen Ōsaka über ihre Situation spricht und wie gleichmütig sie damit äußerlich umgeht - als hätte sie als eine der wenigen auf der Welt diesen Spruch über dem Eingang zum Centre Court von Wimbledon ("Wenn du mit Triumphen und Desastern in Berührung kommst - und den beiden Blendern gleichermaßen begegnest") verinnerlicht. Das führt nämlich zu einer interessanten Perspektive, die sie nun in New York offenbart.

"Ich will nicht rückwärts schauen, aber auch nicht zu weit nach vorne blicken. Ich will im Hier und Jetzt sein und den Moment genießen", sagt sie: "Meine Einstellung ist die: Ich wollte als Kind immer an den US Open teilnehmen. Jetzt bin ich hier, und ich habe hier immer gute Erfahrungen gemacht. Also will ich hier Spaß haben und jede Minute genießen, die ich bei diesem Turnier geschenkt kriege."

Das bedeutet: Sie würde dann schon gern ein bisschen länger in New York bleiben als nur bis Dienstag, und Ōsaka hat deshalb auch für die Auslosung eine eigene Perspektive: "Es ist ein schwieriges Match, aber ich bin erleichtert. Ich hätte auch gegen jemanden spielen können, über die ich keinerlei Informationen habe - das ist auch ziemlich schwer. Nun geht es gleich gegen eine, bei der ich das Gefühl habe, dass ich sie ziemlich gut kenne." Sie weiß, dass sie beide Partien gegen Collins gewonnen hat, zuletzt im Frühjahr in Miami 6:2, 6:1. Das Gewinnen fällt einem umso leichter, wenn man weiß, dass man es schon einmal geschafft hat.