Nach Roger Federer und Rafael Nadal muss auch die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams die US Open auslassen. Die US-Amerikanerin, die Ende September 40 Jahre alt wird, verkündete ihren Verzicht auf das am Montag beginnende letzte Major-Turnier des Jahres wegen einer Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Williams hat sich diese während ihrer Erstrundenpartie in Wimbledon Ende Juni zugezogen und seither kein Match mehr bestritten. "Nach reiflicher Überlegung und auf Anraten meiner Ärzte und des medizinischen Personals" habe sie sich zu dem Schritt entschlossen, um sich vollständig zu erholen, schrieb Williams, die die US Open sechsmal gewonnen hat.