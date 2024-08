Alexander Zverev bei den US Open:„Ich war komplett nass“

Alexander Zverev hatte Glück, dass er diesmal nur 2:26 Stunden für seinen Arbeitseinsatz an diesem drückend schwül-heißen Sommertag benötigte. Am Ende hätte er womöglich barfuß spielen müssen, da ihm das Schuhwerk nahezu ausgegangen war. Denn bei einem längeren Match „wäre es schwieriger geworden“, räumte er ein, „ich hatte drei Paar mit, und die waren irgendwann dann so durch. Am Ende des zweiten Satzes war der ganze Boden von mir nass“.

Zverev hatte gute Laune, natürlich völlig zurecht. Zum einen hatte er den Franzosen Alexandre Müller mit 6:4, 7:6 (5), 6:1 besiegt, zum anderen war er angetan von dem bestandenen Härtetest an diesem Mittwoch. „Ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt wie heute“, erklärte er und betonte: „Aber lustigerweise habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt auf dem Platz. Ich hatte keine physischen Probleme. Ich war komplett nass, aber mir war nicht heiß.“ Für ihn sei das „ein sehr positives Zeichen, dass ich mich auf dem Platz sehr wohlgefühlt habe bei den extremen Bedingungen.“

So robust und abgehärtet Profisportler meist sind, so sehr sind sie nun mal auch damit beschäftigt, ständig in sich hineinzuhorchen, wie das eigene Befinden ist. Zverev ist da nicht anders, und zuletzt hatte es ja durchaus Gründe zur Sorge gegeben. Schon beim Heimturnier in Hamburg hätte er im Halbfinale und dann verlorenen Finale Anzeichen von körperlicher Schwäche verspürt, bei den Olympischen Spielen hätte er sich „wirklich richtig schlecht“ gefühlt. Im Viertelfinale verlor er Anfang August gegen den Italiener Lorenzo Musetti.

„Vielleicht habe ich in Paris doch irgendwie einen Virus gehabt“, meinte er. Mit einer anderen Selbsterkenntnis könnte er richtig liegen: „Vielleicht war es einfach zu viel Tennis.“ Zverev ist definitiv der Vielspieler auf der Tour, der Sieg gegen Müller, bei dem in der Kindheit die Krankheit Morbus Crohn diagnostiziert worden war, war sein 54. in der Saison, so viele hat kein anderer Profi erzielt.

In der dritten Runde am Freitag trifft Zverev auf den Argentinier Tomás Martín Etcheverry, er kennt ihn, im vergangenen Jahr besiegte er den 25-Jährigen im Viertelfinale der French Open in vier Sätzen. „Er ist sehr aggressiv, sehr groß“, wusste Zverev zu berichten, „für seine Größe bewegt er sich sehr gut.“ 1,96 Meter ist Etcheverry groß und damit nur zwei Zentimeter kleiner als Zverev. Noch mehr Schuhe muss er für diese Partie aber nicht einpacken, das Wetter kippt nun leicht, es soll in New York ab jetzt angenehmer von den Temperaturen her werden.