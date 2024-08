Jule Niemeier hat die dritte Runde der US Open erreicht. Die 25 Jahre alte Tennisspielerin aus Dortmund gewann am Mittwoch 6:4, 6:0 gegen Moyuka Uchijima. Damit hat Niemeier, die derzeit auf dem 101. Weltranglistenplatz geführt wird, das erste Mal seit den US Open 2022 zwei Grand-Slam-Matches hintereinander erfolgreich bestritten. Vor zwei Jahren hatte sie in New York das Achtelfinale erreicht und war erst an der späteren Turniersiegerin Iga Swiatek aus Polen gescheitert.