Jessica Pegula steckt wegen ihrer Familiengeschichte unverrückbar in einer Schublade – zeigt aber auch ganz andere Seiten. Ihr Weg ins Endspiel der US Open folgt einem klaren Plan.

Von Gerald Kleffmann, New York

Terry war weg, er war nicht zu sehen, zumindest dachte das Rennae Stubbs, die Interviewerin auf dem Platz im Arthur Ashe Stadium. Die Australierin blickte hoch, und natürlich beinhaltete das eine gewisse Situationskomik. In einer Arena, in der an die 20 000 Menschen saßen oder jetzt standen, gezielt eine Person zu finden, war ein eher gewagtes Unterfangen. „Ah, das ist er“, rief Stubbs, früher auch Tennisprofi gewesen, schließlich doch erleichtert aus: „Er ist auf der Videowand.“