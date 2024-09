Von Gerald Kleffmann, New York

Taylor Fritz stand in der Mitte der Platzhälfte und ließ sich feiern. Er breitete die Arme aus, wie ein Adler seine Flügel, die 24 000 Zuschauer im Arthur Ashe Stadium klatschten, viele jubelten, vielleicht nicht so laut, wie sie es sicherlich im Falle eines Sieges von Frances Tiafoe getan hätten. Tiafoe, 26, der Showman aus Hyattsville in Maryland, der energiegeladene Dauerlächler, ist der Publikumsliebling dieser US Open gewesen, selbst Fritz als Nummer eins der USA kommt nicht an dessen Popularität heran.