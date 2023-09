Frauentennis bei den US Open

Wohin geht der Weg im Welttennis? Um die Unterschiede zwischen Frauen und Männern auszugleichen, sinnieren WTA und ATP über eine Fusion - und dann drängt auch noch Saudi-Arabien in den Markt.

Von Jürgen Schmieder, New York

Aryna Sabalenka und Coco Gauff also. Ein sportlich spannendes Duell haben sie da im US-Open-Finale. Grundlinien-Dauerfeuer garantiert, die nimmermüde und aggressive Belarussin gegen die fitteste und formstärkste Akteurin der Welt - der Ausgang ist völlig offen. Wer sich heuer nur eine Tennispartie gönnen will, möge diese wählen; denn es spielt die neue Nummer eins im Frauentennis gegen die junge Amerikanerin, die diese Position bald einnehmen könnte. Damit sind wir schon beim ganz großen Thema dieser US Open: der Zukunft des Frauentennis.