Tennis ist ein Sport, in dem einzelne Momente über Sieger und Verlierer entscheiden können. Krawietz und Pütz mussten den Ausgleich zum 6:6 hinnehmen, kurz darauf jubelten Purcell und sein Landsmann Jordan Thompson, die mit 6:4, 7:6 (4) siegten. In Wimbledon hatten die beiden noch drei Matchbälle im Finale vergeben – so eng geht es immer wieder in Doppelmatches zu.

Detailansicht öffnen Eine Silberplakette gab's für Kevin Krawietz (links) und Tim Pütz nach dem verlorenen Finale, und eine Menge Geld. (Foto: Al Bello/Getty Images via AFP)

Für Krawietz und Pütz war das Erreichen des Endspiels natürlich trotzdem ein schöner Erfolg, ein lukrativer dazu. 375 000 Dollar teilen sie sich. Im zweiten Jahr ihrer Zusammenarbeit haben sie es erstmals ins Finale einer Grand-Slam-Veranstaltung geschafft. Für den Coburger Krawietz, 32, war es die dritte Endspielteilnahme im Doppel, 2019 und 2020 hatte er mit dem Kölner Andreas Mies bei den French Open triumphiert. Der erste Erfolg der beiden in Paris vor sechs Jahren war der erste deutsche Doppelerfolg seit 1937 gewesen. Der gebürtige Frankfurter Pütz, 36, stand nun in seinem ersten Doppelendspiel, 2023 hatte er bei den French Open mit der Japanerin Miyo Kato den Mixed-Wettbewerb gewonnen. Das beste Ergebnis von Krawietz und Pütz zusammen war bislang das Erreichen des Wimbledon-Halbfinales 2023.

„Wir haben es genossen, zum ersten Mal im Arthur Ashe zu spielen“, sagte Krawietz bei der Siegerehrung. „Es war eine großartige Atmosphäre“, befand Pütz. Für die beiden geht es direkt weiter nach China. In Zhuhai findet die Gruppenphase jener Gruppe statt, in die das deutsche Davis-Cup-Team gelost wurde. Am Dienstag schon trifft die Auswahl von Bundestrainer und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann auf die Slowakei. Nach den Absagen von Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Daniel Altmaier bestreiten Yannick Hanfmann, 32, und Maximilian Marterer, 29, die Einzelpartien. Die weiteren Gegner sind die USA und Chile.