Im Internet, auf der Plattform X, machte sich am Montag ein Tennisanhänger die Mühe und sah nach, wie viele neue Follower die populärsten Spielerinnen in den vergangenen fünf Tagen verzeichnet haben. An erster Stelle stand, wenig überraschend bei diesen US Open, die junge Philippinerin Alexandra Eala. Die 21-Jährige gewann Anfang August in Washington ihren ersten WTA-Titel und ist schon die Nummer 18 der Weltrangliste. Sie zieht viele asiatische Fans an, generell aber auch junge Leute. Fast 50 000 neue Menschen folgten ihr zusätzlich zu den 1,9 Millionen, die sie schon hat, allein in den Tagen, in denen sie in New York auftauchte zum vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison. In der Liste folgten dann die Hochbegabte Iva Jovic, 18, aus den USA, sowie die modebegeisterte Naomi Osaka, 28, aus Japan, die schon vier Major-Triumphe errang.