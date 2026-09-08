Der 6. September 2026 war ein schwarzer Tag für den Tennissport. Er verlor an diesem Tag ein Stück Seele, etwas, mit dem alles begann. Die einhändige Rückhand stirbt aus. Mit der Achtelfinale-Niederlage des Griechen Stefanos Tsitsipas bei den US Open gegen den Amerikaner Ben Shelton stand nämlich fest: Erstmals seit 1877 hat in einer Saison kein männlicher Spieler mit einhändiger Rückhand das Halbfinale eines der vier Grand-Slam-Turniere erreicht. Grund zu trauern? Absolut. Denn dass einer der schönsten Schläge verschwindet, hat große Symbolkraft.